Il y a 100 ans, Alice Milliat lance les premiers JO féminins

Si son nom est longtemps resté dans l’oubli, son combat a permis d’imposer les femmes dans l’actualité sportive au même titre que les hommes. Alice Milliat crée, au tout début des années 1920, les premiers Jeux olympiques féminins.

A la rame, à la nage ou lors de parties de hockey sur gazon, ce sont tout d’abord ses exploits sportifs qui la feront connaître. Dans les années 1910, Alice Milliat devient championne d’aviron. A l’époque, voir une femme pratiquer un autre sport que la gymnastique est exceptionnel. C’est à Londres, au début du XXe siècle, que la jeune Nantaise a pu s’essayer à toutes ces disciplines.

Oui, la femme a le droit au sport ! Ne venez pas nous mettre en avant ce vieux lieu commun qu’elle doit rester au foyer pour raccommoder les chaussettes ! Alice Milliat

A son retour en France, elle est bien déterminée à pousser le plus loin possible la pratique sportive, pour elle et ses semblables, afin qu’elles puissent s’adonner au basket-ball, au football, au rugby ou au hockey dans le cadre de compétitions à l’instar de celles des hommes. « Oui, la femme a le droit au sport ! Ne venez pas nous mettre en avant ce vieux lieu commun qu’elle doit rester au foyer pour raccommoder les chaussettes », déclare-t-elle publiquement en 1917.

Refus catégorique de Pierre de Coubertin

Poursuivant son combat pour l’égalité, Alice Milliat décide de s’attaquer aux emblématiques JO. Elle demande alors au Comité international olympique (CIO) la possibilité pour les femmes de participer à l’évènement. Son président, Pierre de Coubertin, lui oppose un refus catégorique. N’écoutant que sa détermination, elle décide d’organiser des Jeux olympiques féminins.

Son idée n’est alors pas de concurrencer les épreuves officielles, mais de montrer au public que les femmes sont tout aussi capables de s’illustrer dans le sport. En 1922, dans un stade du bois de Vincennes, à côté de Paris, 20 000 personnes viennent soutenir les athlètes anglaises, américaines, suisses, tchécoslovaques et françaises qui participent à l’événement. Comme la journée est un succès, Alice Milliat pourra réitérer l’expérience à quatre reprises, jusqu’en 1934.

Exacte parité aux Jeux 2024

En 1928, Pierre de Coubertin a terminé son mandat et les femmes participent officiellement aux Jeux olympiques d’Amsterdam. Certes, elles sont encore cantonnées aux seules épreuves d’athlétisme. Mais de son côté, Alice Milliat est présente en tant que juge pour des épreuves masculines.

L’une de ses plus grandes victoires posthumes reste assurément celle des Jeux olympiques de Paris. Pour la toute première fois, la parité entre athlètes sera en effet strictement observée avec autant de femmes que d’hommes.