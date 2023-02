« Solimut est une mutuelle où je me sens bien » 

Michèle Bruneau, 73 ans, militante dans l’âme et engagée au sein de plusieurs syndicats et associations, s’est investie dans le mouvement mutualiste il y a quelques années. Déléguée de Solimut Mutuelle de France depuis 2022, l’ancienne responsable d’un office de tourisme est particulièrement active dans la défense de l’accès à la santé pour tous.

« Aider les autres, c’est l’histoire de ma vie. » Et pour cause : Michèle Bruneau a grandi au sein d’une grande famille où chacun était mis à contribution. Son premier métier, coiffeuse, est une activité où il faut être « à l’écoute des clients », souligne-t-elle. Plus tard, en arrivant en région parisienne, elle a intégré la fonction publique puis la CGT, où elle a milité.

Toujours engagée, la pimpante septuagénaire, à la retraite depuis onze ans, fait aujourd’hui partie de deux associations de loisirs. Elle est également active au sein de l’association Les Battantes, qui soutient les personnes touchées par le cancer. « Je suis particulièrement concernée. J’ai souffert de cette maladie il y a quelques années », confie-t-elle.

De l’adhésion à la délégation

Ce qui a amené Michèle Bruneau à la mutualité, ce n’est pas une question de santé. Mais la ville de Montreuil, la commune de Seine-Saint- Denis où elle vit et pour laquelle elle a travaillé durant la seconde partie de sa carrière.

D’abord auprès du député-maire de l’époque, puis à la culture, avant d’occuper le poste de responsable de l’office de tourisme. Et il se trouve que Montreuil a choisi Solimut Mutuelle de France pour son contrat communal. Un contrat auquel peuvent souscrire tous ses habitants et ses agents. Michèle y a donc adhéré il y a quatre ans.

« C’est une mutuelle où je me sens bien, qui propose un service de qualité et pas très cher. Et avec laquelle je partage les valeurs de solidarité, de fraternité et d’entraide », explique-t-elle. Alors, quand on l’invite à se porter candidate pour être déléguée Solimut, elle accepte sans hésiter une seconde.

Aider les autres pour s’aider soi-même

Elue en 2022, elle a déjà participé à plusieurs réunions, notamment sur la santé des femmes. Ces dernières « sont bien souvent les personnes les plus isolées, les moins bien suivies en termes de soins et de prévention. La mutuelle peut les aider, les conseiller et les orienter vers les bonnes structures ».

Michèle a également participé à la table ronde organisée par Solimut Mutuelle de France à l’occasion d’Octobre rose, à un atelier mémoire destiné aux personnes vieillissantes ou encore à une assemblée sur le bien manger, avec préparation de smoothies à base de fruits et de légumes frais de saison. Autant d’actions et de moyens pour sensibiliser, informer et faire de la prévention.