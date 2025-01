Cancer du sein : une meilleure prise en charge financière des soins

Après les sénateurs, les députés ont adopté à l’unanimité, mardi 28 janvier, une loi qui améliore la prise en charge financière de certains soins liés au cancer du sein, jusqu’ici non remboursés.

Les patientes les plus précaires qui souvent peinent à payer l’intégralité de leurs soins lorsqu’elles sont atteintes d’un cancer du sein pourront désormais être mieux prises en charge.

Quels soins ?

On estime à environ 1 400 euros en moyenne le reste à charge (les soins non remboursés) pour les patientes atteintes d’un cancer du sein. Un montant élevé qui peut placer les plus précaires dans des situations financières fragiles. Désormais, cette nouvelle loi votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale permettra de prendre en charge intégralement des soins jusqu’ici non remboursés, comme le renouvellement des prothèses mammaires, le tatouage médical de l’aréole et du mamelon ou les soutiens-gorge adaptés.

La patiente pourra bénéficier d’un forfait pour acheter également des produits prescrits par les médecins comme des crèmes contre les sécheresses, ou du vernis pour prévenir la chute des ongles induite par les traitements.

Une partie des soins psychologiques, des séances de conseil nutrition ou des séances d’activités physiques rentrera dans le cadre de cette loi pour les malades en cours de traitement.

Encadrement des dépassements d’honoraires

Un encadrement des dépassements d’honoraires des médecins qui pratiquent les reconstructions mammaires après une mastectomie a été adoptée dans cette nouvelle loi. Le niveau du plafond sera négocié dans la convention médicale entre l’Assurance maladie et les médecins. Ceci est une avancée majeure pour beaucoup de femmes qui renoncent à la reconstruction mammaire pour des raisons financières.

Le gouvernement qui a soutenu cette proposition de loi a aussi salué un « texte porteur d’avancées concrètes et attendues par toutes les femmes touchées par le cancer du sein », selon les mots du ministre de la santé, Yannick Neuder.

Le texte, voté dans les mêmes termes qu’au Sénat, a été porté initialement par le secrétaire national du Parti communiste et ex-député, Fabien Roussel. Cette proposition de loi avait été adoptée à l’Assemblée en mai, avant que le Sénat, dominé par une alliance de la droite et du centre, ne la modifie, puis la vote fin octobre, également à l’unanimité.