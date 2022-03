Après une augmentation du nombre de cas d’infections alimentaires graves dues à la bactérie Escherichia coli (E.coli), le ministère de la Santé a diffusé une communication rappelant les recommandations préventives pour éviter les risques de transmission. Les très jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus à risque.

Depuis le mois de février, plusieurs cas d’infections graves à la bactérie Escherichia coli (E.coli) ont été recensés en France. Les 26 patients identifiés sont âgés de moins de 15 ans. Et tous ont développé un syndrome hémolytique et urémique (SHU). Cette maladie infectieuse provoquée par les bactéries E.coli a récemment été à l’origine de deux décès.

Les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus à risque

La plupart du temps inoffensive, la bactérie Escherichia coli peut toutefois provoquer des infections alimentaires graves pouvant déboucher sur un syndrome hémolytique et urémique. Les jeunes enfants et les personnes âgées sont les plus à risque. Environ 160 cas sont comptabilisés chaque année.

Attentions aux aliments crus

E. coli se développe notamment dans les intestins des animaux ruminants (chèvre, mouton, vaches, veaux…). Ces bactéries se diffusent ensuite via leurs excréments. Puis elle peuvent se propager sur les sols et dans l’eau… Et elles risquent alors de contaminer les aliments, notamment la viande et les produits laitiers au lait cru. Et de manière plus rare les fruits et les légumes frais.

Les mesures d’hygiène à respecter

Il existe des gestes simples permettant de se prémunir de toute infection. En effet, il possible d’éviter la contamination en respectant certaines mesures d’hygiène.

Observer un lavage scrupuleux :

des mains, surtout pour la préparation des repas,

ainsi que des ustensiles de cuisine et du plan de travail après utilisation,

des fruits et légumes frais consommés crus, ainsi que des herbes aromatiques.

Bien faire cuire les aliments :

les viandes doivent être bien cuites à cœur, surtout la viande hachée de bœuf,

les préparations à base de farine (pizza, pâte à cookies et gâteau, pâte à tarte…).

Adopter les bons réflexes en cuisine :

conserver les aliments crus séparément des aliments cuits,

les plats cuisinés et les restes doivent être rapidement conservés au réfrigérateur.

A éviter pour les très jeunes enfants (moins de 5 ans) :