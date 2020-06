Saujon, la station thermale référente dans la gestion des troubles anxieux accueille aujourd’hui ses premiers curistes depuis le déconfinement avec un programme spécifique post Covid-19

De nombreuses enquêtes internationales révèlent la détresse psychologique de cette crise sanitaire à court et moyen terme. La plupart des travaux révèlent la persistance, jusqu’à 3 ans, de séquelles psycho-traumatiques et d’états de dépression majeure.

Pour le Dr Olivier Dubois, médecin psychiatre et Directeur des Thermes de Saujon, «Il ne faut pas mésestimer les effets psychologiques qui sont très souvent perçus à retardement. Dans un premier temps, la souffrance s’exprime sous la forme d’angoisses et de ses cercles vicieux : insomnie, fatigue, plaintes psychosomatiques, douleurs atypiques, oppression, malaises… Puis, arrivent des états dépressifs réactionnels où s’installent un sentiment de découragement voire de désespoir. Et enfin, plus tard encore, s’installent de véritables formes de stress post traumatique souvent accompagnés d’états dépressifs prolongés, de cauchemars nocturnes et d’attaques de panique. Il faut prendre en charge au plus vite ces personnes fragilisées. A Saujon, nous avons des solutions adaptées ».

En effet, les équipes médicales des thermes sont spécialisées pour répondre aux souffrances engendrées par cette crise sanitaire. Un programme psychoéducatif adaptable, sur mesure, est ainsi proposé afin d’accompagner ces personnes fragilisées, dans un processus de résilience.

Saujon, station référente dans la gestion du stress et des troubles anxieux

Les Thermes de Saujon ont démontré sur la plan national et international l’efficacité du thermalisme psy à l’occasion de deux études scientifiques récentes qu’ils ont coordonnées (Stop-Tag et SPECTh). Celles-ci ont démontré tout l’intérêt des cures psy dans la prise en charge des troubles anxieux et du sevrage de la surconsommation de médicaments psychotropes.

Un programme spécifique post Covid-19

L’Ecole Thermale du Stress de Saujon a élaboré 4 modules spécifiques pour la « gestion post-crise ». Ils sont proposés à la carte, à tous les curistes sous forme d’ateliers dont les thèmes sont :

– Vécu de la crise et du confinement : analyse et compréhension

– Résurgence des peurs. Quelle gestion pour demain ?

– Identifier ses ressources et ses capacités de résilience

– Comment se reconstruire et retrouver sens ?