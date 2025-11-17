Accès aux soins : six Français sur dix insatisfaits

Près de 60 % des citoyens français ne sont pas satisfaits de l’accès aux soins dans leur commune, selon une étude Odoxa-ICI. Délais interminables, déserts médicaux, les motifs de mécontentement sont clairement pointés du doigt.

Une nouvelle étude sur l’accès aux soins, publiée le 12 novembre 2025 dans le cadre de la consultation citoyenne « Santé » menée par ICI (ex-France Bleu) et Odoxa, révèle un fort mécontentement. 56% des Français ne sont pas satisfaits de l’accès aux soins dans leur commune. Et ce mécontentement concerne aussi bien la consultation d’un généraliste, d’un spécialiste, d’un service d’urgence ou d’un laboratoire d’analyses. Près de 24 000 personnes ont répondu à ce questionnaire en ligne, réalisé du 6 au 29 octobre. Les difficultés touchent plus durement les employés et ouvriers (63 %) ainsi que les femmes (58 %).

Les spécialistes, un parcours du combattant

L’enquête confirme ce que vivent de nombreux territoires. 81 % des répondants estiment qu’il est difficile d’obtenir un rendez-vous avec un spécialiste. Plus de la moitié rencontrent aussi des difficultés pour accéder à un médecin généraliste (58 %) ou à un service d’urgence (55 %). Si 41 % pointent le manque de spécialistes, c’est surtout l’allongement des délais qui pose problème : pour 77 % des sondés, c’est l’attente qui constitue le principal frein. S’ajoutent le coût des soins (20 %) et l’éloignement géographique (28 %).

Des territoires très inégaux

Les disparités régionales sont marquées. Certaines régions apparaissent particulièrement sinistrées : Centre-Val de Loire (69 % d’insatisfaits), Pays de la Loire (67 %), Auvergne-Rhône-Alpes (62 %). Dans plusieurs départements ruraux (Creuse, Orne, Lozère), l’insatisfaction atteint des sommets : jusqu’à 90 %. A l’inverse, les Pyrénées-Atlantiques et Paris affichent les niveaux de satisfaction les plus hauts. En Ile-de-France, les difficultés sont concentrées en grande couronne et en Seine-Saint-Denis.

Une défiance croissante envers les maires

Dans ce contexte, 53 % des Français déclarent ne pas faire confiance à leur maire pour améliorer l’accès à la santé et à la prévention. Un chiffre notable alors que le maire reste traditionnellement l’élu préféré des Français. Plus de la moitié (51 %) se disent également insatisfaits de l’action de leur municipalité en matière de santé ces dernières années. Un signal politique fort à l’approche des municipales.