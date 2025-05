Il y a près de six mois, à l’entrée nord de La Brillanne, le centre de santé Commune aux Terres voyait le jour. Porté par neuf jeunes praticiennes, dont trois médecins généralistes, une psychologue et une pharmacienne clinicienne, ce centre propose une offre de soins pluridisciplinaire et innovante.

A l’origine du projet, trois jeunes médecins généralistes du territoire et une pharmacienne clinicienne partageant une idée forte : proposer une offre médicale pluridisciplinaire, associative, mêlant sérieux médical, mutualisation des moyens et convivialité. Comment est né ce concept ? Aline Vaissière, accompagnatrice sociale au sein du centre, en détaille la genèse.

« Dans ces locaux se trouvait une ancienne maison de santé. Le bâtiment était à vendre depuis 2020. Il n’y avait plus de médecin à La Brillanne. Ces jeunes femmes ont pensé à s’unir pour créer, ici, un centre de santé. » Séduite par le projet, la mairie de La Brillanne a décidé de racheter les locaux, et le centre de santé a pu ouvrir ses portes le 15 janvier dernier.

Nous avons un principe de mutualisation des ressources. Tous les actes remboursés par la Sécurité sociale sont versés dans un pot commun. Aline Vaissière.

Praticiennes salariées

Réunies en association, les praticiennes du centre sont toutes salariées. En tout, neuf professionnelles font vivre le centre. Trois médecins généralistes (Zoéline Froissart, Camille Gendry et Fanette Soulard), une travailleuse sociale, Aline Vaissière, une psychologue, Cécile Thollet, une pharmacienne, Marine Valery, deux accueillantes, Sandrine Tedoldi et Solène Le Poulennec, et une responsable administrative et financière, Aurélia Yahiaoui.

« Nous avons un principe de mutualisation des ressources, poursuit Aline Vaissière. Tous les actes remboursés par la Sécurité sociale sont versés dans un pot commun. Chaque jeudi, nous consacrons deux heures à discuter des situations cliniques, et tous les mardis nous nous réunissons pour parler de l’organisation de la vie du centre. » L’idée est que tout le monde participe : les habitants, les professionnels, les associations…

L’humain au cœur du projet

Au-delà de l’offre médicale, le centre Commune aux Terres se veut un véritable espace de rencontres et d’échanges. Dans cette grande villa entourée de verdure, chaque premier mardi du mois, un « café papote » ­réunit habitants, patients et soignants. « Selon l’Organisation mondiale de la santé, la santé ne représente qu’environ 20 % du soin. Pour être en bonne santé, l’environnement, la culture, le lien social jouent un rôle essentiel », souligne Chantal Stezycki, administratrice de la Mutuelle de France Alpes du Sud et membre active de l’association.

« Je suis partie prenante depuis le début et participe aux activités du centre. Nous avons par exemple organisé une fête pour l’inauguration du lieu au mois de mai. » Au-delà de l’accueil médical, le centre met l’humain au cœur de son projet : tiers payant intégral, large amplitude d’ouverture, visites à domicile…