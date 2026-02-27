Devenez délégué de votre mutuelle !

En avril, la Mutuelle de France Alpes du Sud élira celles et ceux qui décideront de son orientation, des prestations, des cotisations. Prenez le pouvoir, devenez délégué, soyez du voyage !

« Nous sommes très attachés au fonctionnement démocratique de la Mutuelle de France Alpes du Sud (MFAS), explique Rémy Charpy, son président. Les adhérents doivent décider eux-mêmes ce qu’ils souhaitent en matière de prestations. Il est nécessaire qu’ils comprennent le fonctionnement de la mutuelle et qu’ils élisent leurs délégués ! »

En effet, ce sont ces derniers qui représentent leurs intérêts auprès de la MFAS. Bénévoles, ils siègent à l’assemblée générale (AG) annuelle au cours de laquelle ils adoptent ou non le compte rendu de gestion, les éventuelles modifications des statuts, et élisent les membres du conseil d’administration. Les délégués votent également les cotisations des adhérents et les prestations qui leur sont proposées.

Aujourd’hui, la MFAS doit renouveler nombre de ses délégués. Il faut des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, qui apportent des idées nouvelles et un regard neuf. Rémy Charpy

Ils participent ainsi aux grandes décisions et orientations de la mutuelle. Leur rôle est aussi de relayer vers le conseil d’administration les demandes et les propositions des adhérents. De cette façon, ils permettent à la MFAS de répondre au mieux à leurs besoins, toujours dans un souci de proximité.

« Un adhérent, une voix »

Une véritable démocratie, donc, qui respecte le fameux principe : « Un adhérent, une voix ». On le voit, les mutualistes sont libres de leurs choix. En outre, ils ne rétribuent aucun actionnaire. Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif, et leurs éventuels bénéfices sont réinjectés au profit des adhérents pour des actions de prévention, de sensibilisation et de solidarité. « Aujourd’hui, la MFAS doit renouveler nombre de ses délégués, précise Rémy Charpy. Il faut des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, qui apportent des idées nouvelles et un regard neuf. C’est extrêmement important pour nous. »

Pour remplir cette mission de représentant des adhérents, nul besoin d’être technicien, financier ou gestionnaire. Devenir délégué, cela commence par une main levée lors de l’AG pour signifier sa candidature, mais on peut aussi se présenter dès maintenant auprès d’une des agences de la mutuelle. Il n’est pas utile d’avoir des compétences spécifiques. S’il le souhaite, une fois élu, le délégué peut participer aux séminaires-formations organisés par la MFAS.

Défendre les valeurs mutualistes

Du bon sens, le souci des valeurs mutualistes, la volonté de susciter des vocations… Voilà les qualités requises. « Il y a des règles à respecter comme la parité, ou la limite d’âge qui restreint le nombre des administrateurs de plus de 70 ans, ajoute Rémy Charpy. Nous avons également besoin de délégués pour contrecarrer le dénigrement permanent que l’on entend dans les médias dominants sur les mutuelles qui auraient de l’argent, sur les frais de gestion qui seraient importants (alors que ceux de la MFAS sont inférieurs à la moyenne, NDLR). Venez voir comment cela marche, intéressez-vous au fonctionnement de votre mutuelle ! »