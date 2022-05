Veynes : une mutuelle communale pour les administrés

Depuis le 1er janvier, les Veynois qui le souhaitent peuvent adhérer à une mutuelle de village avec le soutien de la Mutuelle de France Alpes du Sud.

Une mutuelle complémentaire pour compenser ce qui n’est pas pris en charge après intervention de la Sécurité sociale, de la Mutualité sociale agricole ou autre, oui, mais où ? Quand ? Comment ? Il faut savoir que des communes, comme celle de Veynes depuis le 1er janvier 2022, proposent une mutuelle communale à leurs administrés, avec la Mutuelle de France Alpes du Sud.

Et la mutuelle communale de Veynes, ce sont des tarifs négociés et des garanties adaptées qui permettent une approche au plus près du besoin de chacun, avec ici quatre niveaux de garanties qui portent des noms de massifs bien connus : Les Eygaux, Champerus, Oule et Burle. Fabien Garcin, responsable des contrats collectifs à la Mutuelle de France Alpes du Sud nous en dit plus : « Etant Veynois moi-même, j’ai proposé cette approche mutualiste à des élus qui ont été très intéressés. Avec l’accord du maire Christian Gilardeau et du conseil municipal, nous avons créé une mutuelle communale à Veynes et organisé des permanences en mairie. Cela a très bien marché. »

Le maire enthousiaste

Après avoir discuté tarifs et garanties, la municipalité a facilité les rencontres et a diffusé l’information auprès des administrés. Le maire est enthousiaste : « Cette mutuelle communale connaît un succès extraordinaire ! Elle offre de très bonnes garanties à un tarif imbattable. Avec la Mutuelle de France Alpes du Sud, il n’y a pas de harcèlement commercial et les bureaux ne sont pas loin, c’est parfait. »

L’engouement est tel à Veynes que le maire souhaite étendre le projet à l’intercommunalité. A suivre. Il faut noter qu’il n’y a aucun financement public, mais une mise à disposition de locaux, une facilité d’accès, un avantage tarifaire, de solides garanties, un réseau d’agences, cinq centres de santé dentaires, quatre magasins d’optique, un centre d’audition, et tous les services.

Jean-Marie Delmaëre