Des soins coordonnés pour tous

A Château-Arnoux-Saint-Auban, les professionnels de santé ne travaillent plus de façon isolée. Au sein de la maison de santé, ils forment désormais une véritable équipe et assurent des soins mieux coordonnés ainsi qu’un meilleur accompagnement des patients.

Gérard Benoit, ancien directeur et président de la Mutuelle de France Alpes du Sud (MFAS), avait le profil parfait pour porter ce projet : en tant que premier adjoint au maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, il a eu l’idée de lancer une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) dans sa commune, avec le soutien de Gilbert Risso, adjoint délégué à la santé. « Avant les élections municipales de 2020, avec notre candidat René Villard, nous avions imaginé une structure de soins de proximité. »

Une fois élus, ils ont fait appel à des spécialistes, à savoir La Mut’ Mutualité Française, pour réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité. Cette dernière a confirmé la fragilité de la commune quant à l’offre de soins. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 400 habitants de plus de 17 ans – dont 125 souffrant de maladies chroniques – n’avaient pas de médecin traitant. En 2022, plus de 2 000 habitants, sur les 5 000 que compte la commune, ont dû se rendre aux urgences. C’est bien au-dessus de la moyenne régionale. Les élus ont donc eu la confirmation d’un besoin pressant en soins de proximité.

Un exercice en réseau naturel et efficace

Marie-Laure Kergadallan a accompagné La Mut’ pour monter et conduire le projet, et obtenu sa validation par l’agence régionale de santé (ARS), le 3 décembre 2024, ce qui a acté la naissance officielle de la maison de santé. Pour Gérard Benoit, certes, la pratique d’une médecine coordonnée est un atout, mais « il fallait aussi “donner envie d’avoir envie” aux praticiens de nous rejoindre. Nous avons donc mis en avant les atouts de la commune – services publics, activités sportives, vie socioculturelle –, pour les convaincre de venir ici ».

Arrivé d’Espagne, le docteur Angel Prieto est l’un des deux médecins généralistes en poste. « Je suis habitué à travailler en concertation avec d’autres professionnels. En Espagne, cela fait trente ans que nous exerçons ainsi, en équipe, dans des maisons de santé pluridisciplinaires, explique-t-il. Nous partageons les infos sur les patients selon les cas cliniques. Nous nous réunissons pour traiter des sujets un peu lourds, complexes, et nous avons aussi des contacts directs avec des spécialistes afin de discuter des protocoles et pour certains cas particuliers. Je pense que ce travail en réseau est la façon la plus naturelle d’exercer la médecine. »

Des actions de prévention

Les praticiens, qui forment ainsi une véritable équipe, se retrouvent régulièrement pour parler des parcours de soins et lancer des actions de prévention dans le cadre d’un projet commun de santé, notamment autour du diabète et de l’obésité.

Caroline Montoya est coordinatrice de la maison de santé. « J’ai un rôle de médiation entre l’ARS, la caisse primaire d’Assurance maladie et les praticiens libéraux de la maison de santé. Je suis une interface, j’aide à coordonner les objectifs et missions de santé publique, j’organise des réunions de coordination au fil des mois, entre praticiens, afin d’évoquer les projets de la MSP… »