En marge de la conférence de presse de lancement du deuxième concert solidaire au profit de SOS Méditerranée, qui aura lieu le 5 octobre à Marseille, Sophie Beau, directrice de l’ONG, et Carole Hazé, vice-présidente des Mutuelles de France à l’initiative de l’événement, reviennent, pour Viva, sur le succès de leur collaboration. Interview croisée.

La première édition du concert solidaire, en juin 2023, a été un grand succès (8 000 spectateurs et 110 000 euros récoltés). Comment avez-vous envisagé de renouveler l’expérience ?

Sophie Beau : C’est une décision qui a été prise à l’unanimité avec tous nos partenaires, notamment les Mutuelles de France et la ville de Marseille. Nous voulons inscrire ce rendez-vous dans la durée, et instaurer un grand concert solidaire annuel. L’année passée, le pari était un peu fou, nous avons organisé l’événement en quelques semaines. Et il y a eu un effet d’entraînement incroyable, une synergie positive qui nous a portés.

Comment cette dynamique se traduit-elle concrètement ?

S. B : On a eu beaucoup de témoignages de la part de nos équipes qui ont été enthousiastes de travailler avec les militants et les militantes des Mutuelles de France. Leur engagement pour réaliser le concert l’an passé a été extraordinaire. Avec les Mutuelles de France, qui sont le moteur du projet, il s’agit d’un partenariat unique, car c’est une énergie qui vient de l’extérieur et qui nous apporte un souffle indispensable. C’est pour nous un soutien précieux, non seulement d’ordre financier mais aussi moral.

Carole Hazé : J’ai discuté avec des membres de SOS Méditerranée qui me disaient qu’ils n’avaient jamais vu autant de gens motivés auprès d’eux ! Les Mutuelles de France sont un acteur du mouvement social, avoir l’initiative de ce concert c’est une façon de s’engager durablement. Ce qui s’est passé l’an dernier a modifié des choses pour certains de nos militants. C’est aussi la spécificité de notre démarche : œuvrer ensemble à transformer la société.

Le rappeur marseillais Zamdane, Sophie Beau, directrice de l’ONG SOS Méditerranée, Audrey Garino, adjointe au maire, et Carole Hazé, vice-présidente des Mutuelles de France. © DR

Il y a une part de courage à s’exposer ainsi sur une telle cause ?

C. H : Non, ce n’est pas du courage. On parle de personnes qui se noient, on ne peut pas les laisser mourir. C’est de la solidarité et c’est important de pouvoir assumer ce combat. On sait qu’il y a de l’hostilité, les réseaux d’extrême droite sont virulents. Mais on ne veut pas y accorder d’importance. Au contraire, cela renforce notre fierté d’être là.

S. B : Notre bateau, l’Ocean Viking, subit beaucoup d’entraves, il a même essuyé des tirs des garde-côtes libyens. Une disposition du gouvernement italien nous oblige à débarquer dans des ports éloignés de la Méditerranée centrale, où nous intervenons. En 2023, cela a contraint notre navire à parcourir 27 000 kilomètres supplémentaires, ce qui implique une forte augmentation des coûts et des jours où nous ne sommes pas sur la zone de détresse pour secourir les personnes. L’hostilité est forte, nous le savons, mais nous faisons face.

Qu’espérez-vous de ce prochain concert solidaire ?

S. B : Au-delà de la récolte de fonds, cela permet de visibiliser nos actions et de toucher d’autres audiences. La programmation rap et électro amène un public différent, l’enjeu est de rassembler les énergies.

C. H : L’objectif est de financer une semaine de sauvetage en mer. Le coût d’une journée d’opération est de 24 000 euros. Cette année le concert se fera en intérieur, donc la jauge sera réduite, 5 000 spectateurs maximum. Nous savons que nous pouvons compter sur la générosité du public mais aussi des artistes, qui viennent bénévolement. Toutes les recettes de la billetterie et les bénéfices du bar seront entièrement reversés à SOS Méditerranée.

Au programme : rap et électro

Le concert solidaire pour sauver des vies en mer aura lieu samedi 5 octobre au Dock des Suds à Marseille. Au programme, un plateau rap, concocté par le rappeur Zamdane, de 19 heures à minuit, avec notamment Soprano en tête d’affiche, suivi d’un set électro, de minuit à 5 heures, avec carte blanche à la DJ Glitter55 et ses invités. Les billets, 15 euros la soirée ou 8 euros pour la programmation techno (avec possibilité d’opter pour un tarif plus élevé), sont en vente ici.