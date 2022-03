Retour de la grippe, partout en France

Les autorités sanitaires signalent un retour de la grippe, en France. En ce début de printemps, alors que d’habitude l’épidémie s’estompe, l’augmentation des consultations pour syndrome grippal est très importante.

Toutes les tranches d’âge, sont concernées. « Elle a désormais gagné presque toute la métropole, y compris la région parisienne où elle reprend après avoir décliné en début d’année », selon le bulletin hebdomadaire de l’Agence de santé publique.

Hospitalisations pour grippe en hausse

La part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi toutes les hospitalisations est aussi en nette augmentation.

Cette augmentation concernait toutes les classes d’âge. La part des enfants parmi les cas graves de grippe admis en réanimation demeurait toujours à un niveau nettement plus élevé que ce qui est habituellement observé.

Enfin, la part des décès liés à la grippe a également nettement progressé, particulièrement chez les adultes âgés de 65 ans ou plus.





Ne pas relâcher les gestes barrière

Explications ? Sans doute à cause de l’abandon du masque et des gestes barrières. D’autre part, en hiver 2020 et 2021, le virus de la grippe a peu circulé, en raison des mesures de confinement et les couvres-feux. Et, les Français se sont moins immunisés collectivement. Ce qui a favorisé une reprise de l’épidémie cet hiver.

L’épidémie devrait ralentir avec l’arrivée des beaux jours

Plus de la moitié des personnes à risque, notamment les seniors de plus de 65 ans, ont été vaccinés. Un petit peu plus qu’avant la crise sanitaire. Les anticorps perdurent en général six à huit mois. Les vaccinés sont encore partiellement protégés mais prudence, le aux de protection du vaccin antigrippe n’est que de 40 à 60%.

Les personnes fragiles ont donc plus que jamais intérêt à respecter les gestes barrières pour se protéger aussi de la grippe. Par ailleurs, il est encore possible de se faire vacciner mais sans tarder. Et il faudra débourser dix euros, il n’y a plus de remboursement de l’assurance maladie car la campagne de vaccination est terminée.

Mais patience, l’épidémie devrait reculer avec l’arriver des beaux jours.