Remboursement des fauteuils roulants : une avancée majeure

Les fauteuils roulants sont intégralement remboursés depuis le 1er décembre. Une revendication portée par les associations qui défendent cette réforme avec acharnement depuis vingt ans.

C’est enfin fait ! Le remboursement des fauteuils roulants devient une réalité. Pour les associations qui se battent depuis des années, ce 1er décembre 2025 est à marquer d’une pierre blanche. « Vingt ans de combat politique pour faire reconnaître ce droit fondamental. Mais aussi, cinq ans de travail acharné en coulisses », défend l’association APF France handicap.

Pour qui ?

En France, environ 1,1 million de personnes utilisent un fauteuil roulant au quotidien pour compenser une perte de leur mobilité en raison de leur grand âge ou d’un handicap. Parmi elles, 150 000 acquièrent un fauteuil chaque année dont 10 000 modèles adaptés à des handicaps complexes et 15 000 électriques.

Depuis le 1er décembre, fini le parcours du combattant pour financer son fauteuil et le reste à charge souvent élevé. Un seul interlocuteur : l’Assurance maladie qui financera à 100 % « à condition qu’ils soient conformes aux exigences renforcées de qualité, d’adaptabilité et de prix limites de vente ». Cela représente une enveloppe de 300 millions d’euros par an pour l’Etat.

A noter : les fauteuils achetés au 1er novembre 2025 seront également remboursés.

Qui prescrit ?

Le médecin traitant ou l’ergothérapeute peuvent prescrire sur ordonnance. Pour les fauteuils complexes, une équipe pluridisciplinaire (kiné, médecin spécialisé…) devra le faire. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie interviendra deux mois maximum après la demande. En l’absence de réponse, la demande est considérée comme acceptée (le silence vaut accord).

Vigilance du côté des associations

Cette bonne nouvelle tant attendue n’empêche pas les associations de rester vigilantes. « Nous entrons désormais dans une phase décisive de surveillance », avertit l’APF France handicap. « Notre mission continue : faire en sorte que cette avancée profite réellement à toutes et tous, sans exception ». De son côté, l’AFM-Téléthon, active dans cette démarche de réforme, souligne : « Ce qui est devenu possible pour les fauteuils doit le devenir pour les autres aides techniques indispensables à la vie de nos concitoyens en situation de handicap ».