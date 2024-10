Après deux colloques au Sénat et au Parlement européen, le mouvement mutualiste engagé dans le combat contre les polluants chimiques lance un plan d’action à l’échelle européenne et sur trois ans.

« Aujourd’hui 23 millions de Français présentent une ou plusieurs maladies chroniques. Il s’agit d’une personne sur trois en France. Les mutuelles sont forcément concernées. » Président de l’association des mutuelles pour la santé planétaire, Martin Rieussec-Fournier rappelle que l’explosion des affections longue durée est directement liée à l’exposition aux polluants chimiques, tels que l’amiante et les pesticides.

60 000 tonnes de pesticides

Le mouvement mutualiste a donc décidé de prendre part à la lutte contre « ces poisons identifiés. Nous rappelons que 200 000 tonnes d’amiante sont toujours présentes dans les bâtiments. Plus de 60 000 tonnes de pesticides sont utilisées chaque année », précise leur communiqué.

Stopper l’empoisonnement

Après deux colloques en 2024, au Sénat et au Parlement européen, plusieurs tribunes dans le journal Le Monde, Euronews et sur le site de Viva, le groupement de mutuelles organise un nouvel événement. « L’ensemble des échanges au niveau français et européen avec des médecins, scientifiques, juristes, syndicalistes, associations de malades, responsables politiques, dont les équipes du Premier ministre démissionnaire, nous ont convaincus du rôle majeur que peuvent jouer les mutuelles pour faire stopper l’empoisonnement aux pesticides. »

Soutenir l’agroécologie

Le 9 octobre prochain, à Lyon, une quarantaine de mutuelles vont se réunir. Ce jour marquera ainsi une nouvelle étape de leur lutte, en ajoutant dans leur plan d’action l’objectif de soutenir l’agroécologie pour venir à bout des produits chimiques. « Au cours des trois prochaines années, nous allons réaliser un tour d’Europe des solutions. Pour démontrer que l’agriculture de demain existe déjà à petite échelle. » Jusqu’en 2027, elles ont également comme projet de mobiliser leurs adhérents et la population en général sur ces questions. Ainsi que de poursuivre leur travail d’influence auprès des responsables politiques.

Faire appliquer la législation

En parallèle de ces observations, Martin Rieussec-Fournier explique que le mouvement mutualiste de lutte contre l’amiante et les pesticides poursuit la diffusion et l’intensification de son plaidoyer. « Les objectifs premiers sont notamment de faire appliquer la législation européenne sur l’évaluation de la toxicité des pesticides. Et de maintenir l’objectif de réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides dans l’Union européenne d’ici à 2030. »