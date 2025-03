Les Gummies sont-ils vraiment sans danger ?

Ces compléments alimentaires au goût fruité et à l’apparence de bonbons gélifiés envahissent les rayons des pharmacies et des supermarchés. Mais ces petites gommes sont-elles aussi inoffensives qu’elles en ont l’air ?

1/ Les Promesses des gummies

Tout droit venus des Etats-Unis, les gummies ont fait leur apparition en France en 2019. Depuis, ils séduisent un public de plus en plus large et se font une place de choix dans les rayons de nos supermarchés et en parapharmacie. Sur les réseaux sociaux, les influenceuses ne cessent de vanter leurs bienfaits. Que ce soit pour améliorer son sommeil, sa vitalité, favoriser la pousse des cheveux, perdre du poids, réduire les signes de l’âge, lutter contre le stress ou préparer son bronzage… ces compléments alimentaires se déclinent pour chaque petit souci du quotidien.

2/ Les enfants sont également séduits par les gummies

En forme d’étoile, d’ourson et autres animaux, les gummies plaisent tout particulièrement aux enfants. Ces derniers les préfèrent aux comprimés classiques, en raison de leur apparence de friandise. Les complexes multivitaminés sont les plus populaires.

3/ Les pièges cachés

Mais derrière cette apparence séduisante se dissimule une réalité plus contrastée. Si ces petites gommes aux couleurs pop sont si appétissantes, c’est qu’elles contiennent des quantités élevées de sucre (glucose, saccharose, fructose… ), des édulcorants de synthèse, des régulateurs d’acidité, du gélifiant, du stabilisant, des agents d’enrobage, des colorants, des arômes… Des ingrédients qui peuvent perturber la flore intestinale et nuire à la santé en général. D’où l’importance de les consommer avec modération.

4/ Quels risques pour la santé ?

Si vous êtes diabétique ou si vous suivez un régime strict, surveillez le taux de sucre présent dans ces gommes. Une consommation régulière peut aussi favoriser le développement d’une dépendance au sucre. Attention également aux risques d’interactions médicamenteuses, avertit l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). En particulier si vous prenez un contraceptif oral. Enfin, ne perdez pas de vue le fait que ces petites gommes ne sont pas des bonbons ! Un grignotage peut entraîner un surdosage en vitamines et oligoéléments avec des conséquences sur la santé.

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE

Avant d’entreprendre une cure, il est conseillé de consulter un professionnel de santé, surtout si vous suivez un traitement médicamenteux. Si vous êtes enceinte, demandez l’avis de votre gynécologue ou de votre sage­femme. Evitez les produits vendus sans conseil personnalisé, comme sur Internet, dans les supermarchés ou les salles de sport. Et, surtout, respectez bien la posologie indiquée.