Attention aux compléments alimentaires pour sportifs

Censés augmenter les performances des sportifs, ces produits seraient dangereux pour la santé. Certaines des substances qu’ils contiennent sont même interdites à la vente.

Protéines, créatine…

Boissons de récupération, barres énergétiques, poudres vitaminées… On peut trouver ces compléments alimentaires un peu partout dans les boutiques spécialisées, sur Internet, ou directement à la salle de sport. Présentées comme ayant la capacité d’augmenter la masse musculaire ou de réduire la masse grasse, de nombreuses substances peuvent entrer dans leur composition : protéines, créatine, acides aminés, additifs, minéraux fabriqués de façon industrielle…

Or, une étude américaine parue récemment dans le journal scientifique Jama prouve que ces compléments, pris régulièrement et sans avis médical, seraient dangereux pour la santé.

Effets indésirables graves

Les athlètes ne sont pas les seuls à utiliser ces produits. Les sportifs de tous niveaux en consomment et notamment les adolescents. Environ 25 % d’entre eux, inscrits en club de sport, en prennent. Et pour cette population, ce type de compléments peut entraîner « un arrêt de la croissance ainsi qu’une infertilité », avertit l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement (Anses).

Celle-ci a en outre reçu, ces dix dernières années, plus d’une cinquantaine de signalements d’effets indésirables. Parmi lesquels des problèmes d’ordre hépatique, cardiovasculaire (hypertension, tachycardie), neuropsychiatrique (anxiété, troubles de l’humeur) et rénal (insuffisance rénale).

