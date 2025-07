A quelques jours du vote final de la loi Duplomb à l’Assemblée nationale, la contestation s’intensifie. Dans une lettre adressée aux députés, un collectif mutualiste tire la sonnette d’alarme sur les dangers sanitaires et environnementaux d’un texte qui prévoit la réintroduction d’insecticides pourtant interdits depuis 2018.

« La réintroduction des néonicotinoïdes apparaît inacceptable. » Dans un courrier adressé aux députés, vingt mutuelles et groupes mutualistes ont fait part de leur vive opposition à la Loi Duplomb sur l’agriculture. Daté du 3 juillet, ce texte insiste sur « la nocivité (des mesures) pour la santé publique et planétaire ».

Les signataires, réunis autour du collectif Les Mutuelles pour la santé planétaire, expriment leur inquiétude profonde quant à ce recul important en termes de santé publique. « En tant que mutualistes, nous mesurons année après année l’augmentation des maladies chroniques et l’explosion des dépenses de santé. Le virage préventif est devenu impératif. »

Communauté scientifique

Leur crainte s’aligne sur celle de la communauté scientifique. « Les récentes prises de position contre la loi de 20 sociétés savantes, de directeurs de recherche au CNRS pour la plupart membres de l’Académie des sciences, qui ont suivi la lettre ouverte de 1 200 médecins et scientifiques publiée début mai, achèvent de démontrer le caractère anti-scientifique du texte. »

Des milliers d’opposants

La mutualité fait partie du vaste mouvement de protestation contre la loi Duplomb. Des milliers d’opposants se sont ainsi mobilisés le dernier week-end de juin, dans 60 villes françaises, juste avant son examen au Parlement. Selon le Collectif Nourrir, à l’origine de l’appel avec la Confédération paysanne, la CGT ou Greenpeace, 10 000 personnes ont en effet manifesté, dénonçant une loi jugée rétrograde, dangereuse pour l’environnement et la santé.

Ultime vote le 8 juillet

Porté par les sénateurs Laurent Duplomb (Les Républicains) et Franck Menonville (UDI, centre), le projet de loi défend la réintroduction de deux néonicotinoïdes (l’acétamipride et le flupyradifurone), insecticides pourtant interdits depuis 2018. En plus de leur nocivité sur les abeilles et autres pollinisateurs, l’association Générations Futures dénonce également des risques pour la santé humaine.

« Plusieurs études indiquent un effet neurotoxique pour le développement (DNT). L’étude demandée par l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) il y a douze ans pour évaluer ces risques n’a toujours pas été réalisée. » Déja adopté par les sénateurs le 2 juillet, le texte sera soumis aux députés le 8 juillet, pour un ultime vote à l’Assemblée nationale.