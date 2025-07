Voyages organisés : comment éviter les mauvaises surprises ?

Les vacances d’été approchent et vous réfléchissez à votre séjour. Et si vous le confiiez à une agence ? Voici quelques conseils pour une coupure sereine, sans déconvenues.

1. Bien choisir son agence de voyages

Aujourd’hui, elles sont partout : dans les centres commerciaux, votre quartier, en ligne… Pour éviter les désagréments, commencez par vérifier que « la vôtre » est bien immatriculée au registre officiel des opérateurs de voyages. Assurez-vous aussi de la fiabilité des informations qu’elle fournit sur les formalités administratives : passeport, visas, vaccins, etc. Méfiez-vous des « offres de dernière minute » trop alléchantes, en particulier si l’agence est peu connue. Certaines promotions peuvent en effet cacher des arnaques.

2. Tout compris, vraiment ?

Vous avez trouvé votre voyage idéal ? Prenez bien le temps de décortiquer le programme. Le petit déjeuner est-il inclus ? La navette entre l’aéroport et l’hôtel est-elle prévue ? Est-ce qu’un guide est présent pour les excursions ? Ces détails peuvent faire toute la différence. L’agence propose-t-elle des assurances annulation ou assistance voyage ? Vérifiez tout cela et veillez à ce qu’elles ne fassent pas doublon avec vos garanties. Pour payer, privilégiez les cartes de crédit, qui font partie des paiements sécurisés et permettent d’être remboursé en cas de fraude. En revanche, notez que la protection des consommateurs n’est pas assurée pour les paiements par virement bancaire.

3. Annulation : quels sont vos droits ?

Si l’agence de voyages annule votre séjour avant le départ, elle doit vous rembourser l’intégralité des sommes versées dans un délai de quatorze jours et vous payer des indemnités. Si c’est vous qui procédez à l’annulation, des frais seront appliqués, d’autant plus élevés que la date du départ approche – sauf si vous avez souscrit une assurance annulation ou si des circonstances exceptionnelles et inévitables surviennent sur votre lieu de destination (catastrophe naturelle, attentat, etc.).

4. Un problème sur place ?

En cas d’imprévu, rassemblez toutes les preuves (documents, photos, factures…) et contactez immédiatement votre agence par mail afin de conserver une trace écrite. Celle-ci est tenue de vous proposer des prestations équivalentes et, si nécessaire, de prendre en charge votre hébergement si votre retour est reporté. Bon voyage !

POUR VOUS AIDER :

• Pour vérifier la fiabilité d’une offre, tapez « arnaque », suivi du nom du site de l’agence sur un moteur de recherche. Vous pouvez aussi inscrire l’adresse du site dans le navigateur Safeweb pour détecter d’éventuelles fraudes.

• En cas de litige, saisissez le médiateur sur mtv.travel/saisir-le-mediateur. Si le montant du litige est inférieur ou égal à 10 000 euros, adressez-vous au tribunal de votre secteur.