Depuis le 1er juillet, les jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans peuvent commander un kit de dépistage pour les infections à Chlamydia et à gonocoque. C’est gratuit et livré à domicile.

Devant l’augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST), l’Assurance maladie met à disposition gratuitement un test à réaliser à domicile pour les femmes de 18 à 25 ans.

Quand réaliser un dépistage ?

Il est recommandé de réaliser un dépistage des IST avant d’arrêter l’utilisation du préservatif avec son partenaire, en cas de rapport sexuel non ou mal protégé, en présence de petits signes gênant le confort intime et sexuel ou en cas de doute.

Il est possible d’avoir une IST sans se sentir malade et sans symptôme. Le dépistage est donc le seul moyen de savoir si l’on est porteur d’une infection. Il est essentiel pour éviter de transmettre l’IST et pour éviter qu’elle ne s’aggrave.

Comment ça marche ?

Les jeunes femmes pourront commander directement le kit depuis le site mon-test-ist.ameli.fr. Celui-ci sera livré sous sept jours. Le kit comprend des informations et un tutoriel vidéo pour comprendre comment se réalise le prélèvement vaginal.

Une fois les mains préalablement lavées se saisir de l’écouvillon présent dans le tube, l’introduire dans le vagin à environ 5 cm de profondeur, le placer au contact des parois du vagin, et le tourner pendant dix à trente secondes, afin qu’il absorbe bien les sécrétions vaginales. L’ensemble des étapes dure environ quinze minutes.

Pour les autres maladies sexuellement transmissibles, un test en laboratoire également pris en charge est possible.

IST en hausse

Les IST, sont en constante augmentation depuis ces dernières années : la chlamydiose est en hausse de 10 % chez les hommes dans la période 2021 et 2023 et la gonorrhée de + 46 % chez les femmes.

Souvent asymptomatiques, elles peuvent entraîner des complications graves comme l’infertilité ou des grossesses extra-utérines, rappelle l’Assurance maladie. Le faible usage du préservatif (49,4 % des femmes en 2023 lors d’un premier rapport) aggrave leur propagation.

Rappelons que le préservatif est le moyen le plus efficace de se protéger contre les IST.