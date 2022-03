Mutami et Solimut Centre Océan ne font qu’une

Les deux mutuelles ont entériné leur fusion le 13 janvier, lors d’une assemblée générale extraordinaire. Jocelyne Le Roux est la présidente du nouvel ensemble, qui veut renforcer sa proximité avec les adhérents.

La Mutuelle Solimut Centre Océan (MSCO) et Mutami entrent dans une nouvelle phase de leur histoire. Ensemble, elles se trouvent aujourd’hui engagées dans des évolutions majeures, approuvées lors d’une assemblée générale (AG) extraordinaire à Toulouse. Ce 13 janvier, le processus de fusion entre les deux organismes est arrivé à son terme.

La nouvelle mutuelle ainsi créée s’étend de Brest à Montpellier en passant par Bayonne (elle couvre sept régions administratives, de la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques), regroupe 44 000 adhérents au total et compte 72 000 personnes couvertes. Cela lui permettra d’être plus solide face à la concurrence sauvage des assurances privées. Même si elle occupe désormais un très vaste espace, il n’est pas question pour la nouvelle entité de perdre de la proximité avec les adhérents.

Ancrage dans les territoires

Au contraire, le maillage des agences et l’implication des militants mutualistes devraient permettre un meilleur ancrage dans ces territoires. L’objectif de cette union est aussi de remporter davantage de contrats collectifs obligatoires. Au moment même de ce processus de fusion, le groupe Solimut, dont Mutami et MSCO faisaient partie depuis 2012, a décidé son autodissolution, ce qui change singulièrement la situation. Selon un participant à l’AG, « nous devons maintenant nous débrouiller seuls ». Pas tout à fait : il a aussi été décidé d’adhérer à un nouveau groupement de mutuelles, Unalis, une structure toutefois plus légère et plus souple que Solimut.

Ces derniers mois, Mutami et MSCO ont donc dû gérer simultanément une fusion et une dissolution. « Nous sommes dans une société de plus en plus fracturée, morcelée », a expliqué Patrick Julou, président de Mutami, lors de son rapport moral et financier. Il a notamment plaidé pour « une Sécurité sociale rénovée, de haut niveau, en élargissant l’assiette de cotisations à l’ensemble des revenus ». « La protection sociale n’est pas une charge (…) et les mutuelles ne sont pas les ennemies de la Sécurité sociale », a-t-il ajouté. A l’issue de l’assemblée générale, Jocelyne Le Roux, qui présidait MSCO jusque-là, a été élue présidente de la nouvelle mutuelle, laquelle devrait conserver l’appellation Mutami.

« Tout s’annonce

sous de bons auspices. »

Jocelyne Le Roux, présidente de la nouvelle mutuelle

Acteur du mouvement social

La nouvelle présidente a tout de suite insisté sur « la nécessité de réinvestir nos territoires dans un but de transformation de la société. Nous sommes un acteur du mouvement social ». Le reste du bureau se compose de Sophie Elorri, présidente déléguée, Jacques Corrihons, vice-président, et Frédéric Astrioud, trésorier. Quant à Patrick Julou, il « ne quitte pas le navire » puisqu’il sera désormais secrétaire général. Le siège social est fixé à Toulouse. Un nouveau logo et de nouvelles couleurs devraient bientôt faire leur apparition. Selon Jocelyne Le Roux, « tout s’annonce donc sous de bons auspices ».

L’UGRM POURSUIT SA ROUTE

La fusion annoncée avec le groupe Oxance n’aura finalement pas lieu. L’Union de gestion des réalisations mutualistes (UGRM) continuera donc à gérer seule ses activités dans ses boutiques et centres de santé en optique, audition et dentaire. Si le processus de fusion n’est pas arrivé à son terme, il aura néanmoins permis « un travail pour le retour à l’équilibre financier », selon les mots de Michel Lapierre, président de l’union.