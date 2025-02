La résine tendance époxy : gros risque d’allergies !

Connaissez-vous la résine époxy ? Elle fait un tabac sur les réseaux sociaux, les influenceuses vantant ses mérites pour les créations de bijoux et les loisirs créatifs. Mais attention ! Elle peut engendrer des allergies et des problèmes cutanés sévères. Des précautions strictes sont à adopter pour la manipuler.

La résine polyépoxyde, communément appelée époxy, est utilisée notamment pour fabriquer soi-même des objets de décoration, des bijoux fantaisie… La résine époxy est à manipuler avec prudence, car elle est potentiellement source de problèmes cutanés, comme l’eczéma de contact, alerte la Société française de dermatologie.

La résine époxy : c’est quoi ?

Ce produit chimique tout à fait légal est utilisé à l’origine dans l’industrie pour la fabrication de revêtements, peintures… Mais depuis quelque temps, la résine époxy suscite un intérêt grandissant sur les réseaux sociaux. Des particuliers se sont emparés de ce matériau pour fabriquer des objets de toutes sortes : décorations de Noël, bijoux, bibelots… On peut utiliser la résine seule ou mélangée avec des colorants, des paillettes… De nombreuses vidéos circulent sur ce produit que l’on achète facilement sur Internet ou dans n’importe quels magasins de bricolage ou de loisirs créatifs.

Quels risques ?

Les dermatologues alertent sur les risques encourus par la manipulation de cette substance, notamment chez les enfants. La résine époxy figure sur la liste des 31 allergènes responsables des dermatites de contact en Europe, et les professionnels de santé connaissent bien les dangers de ce produit.

Ils recommandent de le manipuler avec une grande précaution car la substance est très volatile et peut atteindre les mains, les avant-bras et toutes parties du corps qui ne sont pas protégées par des vêtements épais. Les risques sont de voir surgir des allergies de contact, des eczémas aigus…

« La peau est gonflée, rouge, démange et se couvre de petites cloques de liquide transparent. Sur le visage gonflé et rouge, on note souvent un gros œdème des paupières », explique la Société des dermatologues (SDD).

Contrairement aux allergies immédiates, comme l’urticaire ou le choc anaphylactique, l’allergie à l’époxy, (…) une fois déclenchée, persiste à vie.

Si un eczéma survient, il faut prendre rendez-vous avec son médecin qui prescrira des corticoïdes en crème à appliquer localement. Parfois, un traitement par voie générale est nécessaire. En deuxième phase, un bilan dermato-allergologique devra être réalisé afin de confirmer la responsabilité de la résine époxy.

Allergie un jour, allergie toujours

« Contrairement aux allergies immédiates, comme l’urticaire ou le choc anaphylactique, l’allergie à l’époxy est dite “retardée”, mais ses effets sont durables. Une fois déclenchée, elle persiste à vie », prévient la SFD. Il suffit même d’une seule exposition pour y être sensible à vie. Il n’y a pas de terrain prédisposant aux allergies aux époxy, tout le monde peut devenir allergique y compris es enfants.

L’exposition répétée à cette résine peut également leur limiter l’accès futur à certains métiers nécessitant sa manipulation, notamment dans l’industrie ou le bâtiment. Et, la médecine ne peut pas, actuellement, désensibiliser les patients victimes d’allergies de contact.

Les conseils d’utilisation : surtout pas pour les enfants !

La société française de dermatologie recommande de manipuler la résine époxy avec des gants épais, un masque et des lunettes de protection, de travailler dans une pièce aérée et de ne jamais l’utiliser avec des enfants. Elle souligne que les gants en latex et les vêtements en coton ne protègent pas.

Elle déconseille fermement l’utilisation des kits créatifs à base d’époxy pour les enfants. Pourtant, on trouve ces kits de fabrication de petits bijoux ou porte-clés très facilement sur Internet ou en boutique. Et les avertissements présents sur les emballages sont parfois trop discrets ou incomplets.

Pour les parents, il est crucial de lire attentivement les notices et de vérifier la composition des kits avant de les offrir. « Enfin, les autorités sanitaires pourraient renforcer les contrôles et la réglementation sur ces produits, afin de limiter leur utilisation par les enfants et d’encourager le développement d’alternatives plus sûres », espèrent les dermatologues.

A noter : une fois que la résine époxy est mélangée à un deuxième produit, elle durcit et devient très solide. Il n’y a alors plus de risque allergisant.