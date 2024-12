Polluants éternels : stop aux PFAS !

A l’heure où nous mijotons de bons petits plats de fête, Viva propose de faire le point sur les PFAS et de traquer ces polluants chimiques dits « éternels » jusque dans nos cuisines. Pour faire cuire à feu vif, il existe en effet des alternatives aux poêles antiadhésives.

Des propriétés bien spécifiques

Les PFAS, ou substances poly- et perfluoroalkylées, désignent des molécules de synthèse développées dans les années 1940, au départ pour un usage militaire. Très prisées des industriels pour leur résistance aux hautes températures, elles sont également pourvues de propriétés antiadhésives, imperméabilisantes et antitaches.

Mais ces substances se dégradent très difficilement dans l’environnement, et c’est pour cette raison qu’elles sont qualifiées de « polluants éternels ». On les trouve dans les emballages alimentaires, les vêtements, les cosmétiques, le fart utilisé sous les skis, les produits ménagers, les vernis, les peintures, la mousse anti incendie… Et jusque dans les ustensiles de cuisine comme les poêles et casseroles en Teflon.

Quels risques pour la santé ?

Les travaux scientifiques prouvant l’effet néfaste des PFAS sur la santé sont nombreux. En décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) les a classés comme étant « cancérogènes pour l’homme ». D’autres études démontrent qu’ils peuvent aussi avoir des conséquenses néfastes sur la fertilité, le foie et les reins.

Ces substances chimiques sont en outre suspectées de perturber le système endocrinien (thyroïde) et immunitaire. Et d’après l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les enfants représentent la population la plus vulnérable : « L’exposition pendant la grossesse et l’allaitement est le principal contributeur à l’apport en PFAS chez les nourrissons », précise l’agence.

Fini le Teflon aux fourneaux !

Heureusement, il est possible de se passer des PFAS pour cuisiner. De la traditionnelle poêle en fonte, plutôt lourde mais qui fonctionne aussi sur des plaques à induction, aux ustensiles en inox, les choix ne manquent pas. Les casseroles en céramique constituent également une alternative intéressante.

Elles supportent des températures très élevées et sont antiadhésives. On peut aussi se tourner vers les contenants en verre ou en acier.

UNE PREMIÈRE INTERDICTION VOTÉE PAR LES DÉPUTÉS

• L’Assemblée nationale a adopté, le 4 avril 2024, une proposition de loi visant à interdire, à partir du 1er janvier 2026, l’utilisation des PFAS dans les cosmétiques, le fart et certains produits textiles.

• Pour les moquettes, tapis, tissus d’ameublement, tentes ou bâches, l’interdiction n’interviendra qu’à partir du 1er janvier 2030.

• En revanche, les ustensiles de cuisine comme les poêles antiadhésives ont été exclus de cette proposition de loi. Aucun compromis n’avait alors été trouvé entre les écologistes et la majorité.