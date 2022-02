La crise sanitaire a pesé sur le moral des jeunes

Un jeune sur deux, estime que la crise sanitaire a pesé lourd sur leur moral. Elle a aussi émoussé leur enthousiasme, d’après une étude du Crédoc.

49% des jeunes Français âgés de 18 à 30 ans, considèrent que la pandémie liée au coronavirus a été une période particulièrement pénible à vivre. Et ce, dans tous les domaines de leur vie : travail, études, projets d’avenir, voyages… Ce sont les derniers résultats du baromètre sur la jeunesse du Credoc*.

Des jeunes stoppés net dans leur élan

La crise sanitaire a touché les jeunes dans tous les domaines de leur vie. Particulièrement dans :

les aspirations et leur état d’esprit,

leurs projets d’avenir et leur situation sur le marché du travail,

l’accès aux droits sociaux,

la mobilité quotidienne et parcours résidentiel, la mobilité internationale,

leur expérience d’inégalités et de discriminations,

leur participation citoyenne, associative et bénévole.

Thèmes que le Crédoc a examiné dans l’enquête.

Le pessimisme gagne du terrain

Les jeunes ont été interrogés en 2020, avant et au début du premier confinement. Il s’avère qu’ils s’étaient montrés plus positifs qu’en 2019 lorsqu’ils avaient été questionnés sur les mots ou phrases courtes qui décrivaient le mieux leur état d’esprit. 53% d’entre eux affichaient un état d’esprit positif. En 2021, le pourcentage tombe à 46%. Et, c’est le moral qui en prend un coup. L’an passé, les difficultés d’ordre psychologique l’emportent sur les difficultés socio-économiques, telles que la perte d’argent ou la perte de logement.

La sociabilité mise à mal

La crise sanitaire et les mesures de distanciation ont mis à mal les mécanismes de sociabilité des jeunes. 63% des 18-30 ans déclarent souffrir d’un manque de contact avec leurs amis et connaissances, et un jeune sur deux (50%) indique que les membres de sa famille lui manquent.







*Résultats de la sixième vague du baromètre sur la jeunesse mise en place par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) à la demande de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) en collaboration avec l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire), viennent d’être publiés.



Enquête réalisée en ligne, du 8 mars 2021 au 8 avril 2021. Auprès d’un échantillon représentatif de 4644 jeunes âgés de 18 à 30 ans résidant en France. (Y compris en outre-mer).