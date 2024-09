Geneviève Darrieussecq, nouvelle ministre de la Santé

La composition du gouvernement de Michel Barnier a été présentée samedi soir. La député centriste Geneviève Darrieussecq est nommée ministre de la Santé et de l’Accès aux soins.

#Gouvernement | 📸Retour en images sur la cérémonie de passation de pouvoir entre @CaVautrin, @fredvalletoux et @gdarrieussecq nommée ministre de la Santé et de l'Accès aux soins ⤵️ pic.twitter.com/hcgMxldgtc — Ministère de la Santé et de l'Accès aux soins (@Sante_Gouv) September 23, 2024

Qui est Geneviève Darrieussecq ?

Geneviève Darrieussecq est Landaise. Elle a 68 ans et a exercé comme allergologue et médecin attaché à l’hôpital de Mont-de-Marsan. Elle a été maire de cette ville de 2008 à 2017 sous l’étiquette MoDem, et à la présidence de la Fédération hospitalière de France (FHF) pour l’Aquitaine puis la Nouvelle-Aquitaine, de 2013 à 2022.

Un retour aux affaires

Geneviève Darrieussecq est une habituée des ministères. Elle est restée de 2017 à 2022, au ministère des Armées – où elle a occupé le poste de secrétaire d’Etat puis de ministre déléguée chargée des Anciens combattants sous Edouard Philippe et Jean Castex.

En 2022, sous le gouvernement d’Elisabeth Borne, cette fidèle de François Bayrou a travaillé au ministère de la Santé sous l’autorité du ministre François Braun où elle était en charge des personnes handicapées.

Elle quitte le gouvernement lors du remaniement de juillet 2023, redevenant simple députée centriste. Elle a également participé à la commission sur la fin de vie.

Santé et accès aux soins

Au cours de la passation de pouvoir entre Catherine Vautrin et Geneviève Darrieussecq au ministère de la Santé, la nouvelle ministre a assuré que l’accès aux soins « sera un enjeu majeur » de son travail.

La nouvelle locataire de l’avenue de Ségur aura du pain sur la planche. Les défis à relever dans le domaine de la santé sont immenses. Il s’agit de rétablir un secteur en souffrance où les acteurs du soin ont déjà connu huit ministres sous la présidence d’Emmanuel Macron, dont six ces deux dernières années.

Il lui faudra également se pencher sur les nombreux chantiers laissés en suspens par ses prédécesseurs. Entre crise des urgences, désertification médicale, fuite des personnels hospitaliers… la tâche est colossale.

D’autant que, suite aux déclarations de Michel Barnier, Premier ministre, qui entend faire de 2025 la Grande cause de l’année, Geneviève Darrieussecq a promis de s’emparer de ce sujet, en déclarant : « Je serai au rendez-vous de l’attente du Premier ministre, bien entendu. »

Pas de ministère dédié au handicap : colère des associations

Paul Christophe (Horizons), a été nommé ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes. Alors que les Jeux paralympiques viennent de se terminer, les associations s’inquiètent déjà de l’absence de poste dédié au handicap, et craignent d’être invisibilisées. Le nouveau ministre a rassuré le monde associatif, sur X et déclaré « qu’il avait à cœur de défendre les droits fondamentaux des handicapés pour une société plus inclusive ».

D’autre part, madame Agnès Canayer, a été nommée ministre déléguée chargée de la Famille et de la Petite enfance.