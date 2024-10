Doliprane bientôt racheté par un fonds de pension américain ?

Le Doliprane, médicament le plus vendu en France, pourrait devenir la propriété d’un fonds de pension américain. C’est en tout cas la volonté du laboratoire Sanofi qui le commercialise. De leur côté, les syndicats appellent à une grève le 17 octobre.

Sanofi a annoncé qu’il négociait avec le fonds d’investissement américain CD&R, pour lui céder le contrôle de sa filiale de produits en vente libre Opella, qui produit notamment le Doliprane.

De son côté, le gouvernement a précisé se réserver le droit de bloquer les négociations si aucune garantie n’est donnée quant à la production de la petite boîte jaune en France.

Souveraineté sanitaire

Cette annonce des laboratoires Sanofi a semé une certaine agitation dans la filière. Les syndicats et une grande partie de la classe politique s’inquiètent des conséquences d’une telle vente potentielle en matière de souveraineté sanitaire. Plusieurs hypothèses sont avancées.

Le ministre de l’Economie Antoine Armand, en visite avec son homologue à l’Industrie, Marc Ferracci, dans l’usine de Lisieux (14) où est produit le Doliprane, a mentionné « la possibilité d’un actionnariat public et d’une participation à la gouvernance » d’Opella – division santé grand public de Sanofi – dans le cadre d’un éventuel « accord formalisé ». Il dit avoir commencé des discussions avec Sanofi et avec Opella afin que le Doliprane continue à être fabriqué en France.

Délocalisation ?

Du côté des syndicats, c’est la mobilisation. Mercredi 16 octobre, la CFDT et la CGT ont appelé à une grève reconductible à partir du jeudi 17 octobre. L’usine de Lisieux qui emploie 250 personnes est « presque à l’arrêt », et la CFDT groupe Sanofi, qui se bat pour que le Doliprane reste dans le giron de Sanofi, appelle à « un mouvement de grève générale à partir du 17 octobre pour exprimer sa colère contre la vente d’Opella », sur tous les sites du groupe, selon un tract que s’est procuré l’AFP et relayé par France Info.

L’enjeu est de taille car une telle décision risquerait à terme de délocaliser la production qui a lieu actuellement à Lisieux (Calvados) et à Compiègne (Oise) et de précipiter des centaines de personnes au chômage.

Rupture d’approvisionnement

L’autre inquiétude viendrait du côté des ruptures de médicaments déjà très problématiques en pharmacie.

En attendant, les Français peuvent se procurer du paracétamol (la même molécule que le Doliprane), dans une autre marque comme Efferalgan ou Dafalgan. Seule la couleur de la boîte ou la forme du comprimé changera.