Depuis le 1er juillet, le pass sanitaire français est devenu européen. Il suffit de charger l’application TousAntiCovid et d’enregistrer les certificats de vaccinations et/ou de tests, à l’aide du QR Code.

Le pass sanitaire européen est entré en vigueur le 1er juillet. Il permet de voyager plus facilement au sein de l’UE. Il est doté d’un QR Code sécurisé à présenter aux autorités lors de contrôles à l’embarquement ou au passage des frontières.

Le pass sanitaire européen est obligatoire uniquement pour des voyages au sein de l’Union européenne mais aussi au Liechtenstein, en Suisse, en Islande, en Norvège, à Monaco et à Andorre. Les règles du pass sanitaire européen sont aussi applicables pour les Outre-mer.

Attention, chaque pays peut ajouter d’autres contraintes comme un résultat de test PCR négatif. Les personnes doivent se renseigner sur le site diplomatie.gouv.fr.

La marche à suivre

Pour les Français vaccinés depuis le 25 juin, pas besoin de mise à jour puisque les certificats de vaccination et de test sont déjà au format européen, c’est-à-dire rédigé en français et en anglais. Vous pouvez tout enregistrer sur l’application TousAntiCovid.

Pour ceux qui ont reçu leurs deux doses avant le 25/06/21 et déjà importé un certificat de vaccination ou un test dans l’application TousAntiCovid, une mise à jour est disponible afin de convertir ce QR Code français dans la version européenne. Pour ce faire, il faut se rendre sur le téléservice de l’Assurance maladie afin de télécharger l’attestation aux normes européennes et de l’enregistrer à l’aide du QR Code sur l’application TousAntiCovid et/ou de l’imprimer.

Si vous ne voulez pas télécharger l’application, vous pouvez aller sur votre espace Ameli, télécharger le certificat et l’imprimer.

Les patients ne pouvant pas récupérer leur attestation de vaccination via un service en ligne, peuvent la récupérer auprès de leur médecin traitant ou de tout autre professionnel de santé lors d’un rendez-vous, ou bien la demander au professionnel ou au centre qui les a vaccinés.

Si vous avez simplement réalisé un test PCR ou antigénique négatif depuis moins de 3 mois devront se connecter sur le site sidep.gouv.fr pour télécharger l’attestation au format européen.

Vaccination chez le pharmacien : comment ça se passe ?

Les pharmaciens, lors d’une vaccination, doivent toujours renseigner le système d’information Vaccin Covid. Mais, depuis le 25 juin, ils doivent remettre à la personne vaccinée deux documents :

– une attestation de vaccination certifiée conforme à la norme européenne, contenant un QR code ;

– la synthèse de vaccination qui, signée, constitue le certificat médical relatif à cette vaccination.

Pour les tests antigéniques, seuls les dispositifs appartenant à une liste autorisée et mise à jour par l’Union européenne peuvent être utilisés pour les voyageurs. Le pharmacien devra désormais intégrer le nom du fabricant du test antigénique au moment de la saisie des résultats dans le portail SI-DEP afin qu’il soit valide pour des déplacements en Europe.

A savoir

En France, le schéma vaccinal n’est considéré comme complet qu’après 2 semaines pour les vaccins à deux doses et après une dose si la personne a eu le Covid, et 4 semaines pour les vaccins à une dose. Et selon le pays de provenance, d’autres mesures peuvent être mises en place (quarantaine, motifs impérieux, etc.).

Pour ceux qui ne voyagent qu’en France, les certificats de test et de vaccination émis jusqu’au 25 juin continueront d’être lisibles, sur le pass sanitaire français.