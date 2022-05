L’hébergement des personnes âgées dépendantes est un point crucial dans notre société. Après le livre « Fossoyeurs » de Victor Castanet, qui a révélé les dessous sordides des Maisons de retraite Orpéa, la question reste entière : comment bien choisir sa maison de retraite ? Une nouvelle enquête de l’UFC-Que Choisir nous éclaire sur le sujet.

Les auteurs de l’étude mettent en lumière les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les personnes âgées et leurs familles quand il s’agit de trouver un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Manque de place, délais d’attente trop longs, prix exorbitants… Le chemin est semé d’embûches. Et, de nombreuses disparités régionales existent.

Il existe en France une offre de 102 places en EHPAD pour 1 000 personnes âgées de plus 75 ans. Enquête Que choisir.

#Ehpad : de grandes disparités financières entre les établissements : retrouvez l'intervention d'Antoine Autier, responsable des Etudes, au #JT20H de @France2tv hier 👇https://t.co/atAHmDeB2i — UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir) May 18, 2022

Habiter la bonne région

L’enquête de l’UFC-Que Choisir montre que la région et la commune ont leur importance. Le nombre de places varie du simple au quadruple selon les départements. En Lozère, il existe 169 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. À Paris (Île-de-France), ce nombre tombe à 41 places. Et pas à n’importe quel prix !

En France, le loyer mensuel d’une place en Ehpad est de 2 214 euros en moyenne. Dans la Meuse, ce sera : 1 749 euros maximum. Dans le Rhône : 2 600 euros environ. Idem dans les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes. A Paris, il faut compter 3 700 euros, d’après l’enquête.

Le privé reste le plus cher

Les EHPAD privés sont, les structures les plus chères. En moyenne une place y coûte 2 898 € par mois, contre 2 147 € pour les EHPAD associatifs et 1 936 € pour les EHPAD publics. Plus la proportion des EHPAD privés est importante dans un département, plus le prix moyen d’une place est élevé. Et, dans certains département, cette part de privée est sur-représentée.

En moyenne nationale, les EHPAD privés possèdent 23 % des places. Ce chiffre monte jusqu’à plus de 50 % dans 8 départements. Et notamment, dans les Bouches-du-Rhône (63,6 %).

Antoine Autier, responsable des Etudes, était sur @RMCinfo suite à la fracture territoriale dans les Ehpad dénoncée ce jour dans notre étude. https://t.co/TKnK0C89dv — UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir) May 17, 2022

Agir vite pour les personnes âgées

L’enquête du magazine Que-choisir donne des pistes pour agir en faveur des seniors n’ayant d’autres choix que d’intégrer un Ehpad. A savoir :

que la création de nouvelles places en EHPAD se fasse essentiellement dans les structures publiques ;

que les EHPAD privés aient tous l’obligation de proposer un nombre suffisant de places éligibles à l’Aide sociale à l’hébergement ;

un plafonnement des évolutions tarifaires des EHPAD privés ;

la mise en place d’un taux d’encadrement minimal obligatoire pour tous les établissements et de porter ces taux à la connaissance des consommateurs ;

que les associations soient représentées au sein des Conseils de vie sociale des EHPAD. Pour veiller au bien-être des résidents.