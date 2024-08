Climat : vers un triplement des décès liés à la chaleur en Europe

D’ici à 2100, le nombre de décès dus au réchauffement climatique pourrait être multiplié par trois dans les pays européens. Ces chiffres ont été publiés par la revue scientifique de référence The Lancet en août 2024.

Les conséquences du réchauffement climatique en Europe sont de plus en plus désastreuses. Une étude britannique vient en effet de démontrer que le nombre de décès pourrait tripler d’ici à la fin du siècle dans ce territoire.

Décès liés à la chaleur

Dans cette publication de la revue scientifique The Lancet, les chercheurs rappellent que les fortes chaleurs frappent d’ores et déjà la population européenne. Ainsi, au cours de l’été 2022, qui s’est avéré exceptionnellement chaud, les taux de mortalité ont été particulièrement élevés. Plus de 60 000 décès liés à la chaleur ont alors été dénombrés en Europe. Sachant que le continent enregistre au total environ cinq millions de morts par an.

Près de 130 000 morts

L’équipe de scientifiques a réalisé des projections pour tenter de déterminer de quelle manière cette tendance pourrait évoluer. En partant du scénario d’une augmentation de 3°C, le taux moyen de mortalité liée à la chaleur serait donc multiplié par trois. Pour passer de 43 729 à 128 809 décès d’ici à 2100, comme le précise le document paru fin août 2024. Les auteurs indiquent par ailleurs que cette hausse est également liée au vieillissement de la population.