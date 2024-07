Se protéger des fortes chaleurs

Selon l’ONU, réchauffement climatique oblige, l’année 2024 pourrait être encore plus chaude que celle de 2023. Comment faire face aux épisodes caniculaires ? Quelques règles s’imposent, notamment pour les plus fragiles d’entre nous. On fait le point.

Bien s’hydrater

N’attendez pas de ressentir la soif avant de vous désaltérer. Les recommandations officielles conseillent de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour. Evitez le café, le thé, les colas et les sodas. Et l’alcool est, bien sûr, à proscrire. N’hésitez pas à prendre régulièrement des douches fraîches et à vous humidifier le corps en utilisant un brumisateur ou un gant de toilette. Mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eau (fruits et légumes). Enfin, privilégiez les aliments crus et les plats froids.

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes

Si possible, évitez de sortir aux heures où la température est la plus élevée, à savoir de 11 heures à 16 heures, et ne pratiquez pas d’activité physique à ce moment-là. Fermez vos fenêtres et vos volets pendant la journée et aérez lorsque l’atmosphère se rafraîchit, le soir et la nuit. Vous pouvez aussi placer un pain de glace ou un sac de glaçons devant un ventilateur. Les autorités sanitaires conseillent également de se réfugier deux à trois heures par jour dans un endroit climatisé (bibliothèque municipale, supermarché, musée…). Enfin, préférez des vêtements amples, en matière naturelle de type coton ou lin.

Préserver les plus fragiles

Une attention particulière doit être portée aux jeunes enfants : ils transpirent plus que les adultes et s’exposent ainsi davantage à un risque de déshydratation. Faites-les donc boire toutes les deux heures. Ne laissez jamais un enfant ou un animal seul dans une voiture. Pour les personnes âgées, qui ne perçoivent pas toujours la soif, on recommande 13 à 15 verres d’eau par jour, soit 1,5 litre. N’oubliez pas de prendre régulièrement des nouvelles de vos proches âgés isolés. Chez les malades chroniques, certains médicaments peuvent augmenter les effets de la chaleur. Demandez un avis médical avant de prendre votre traitement.

Et au travail ?

D’après le Code du travail, l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Il a notamment la possibilité d’aménager les horaires pour limiter l’exposition à la chaleur ou de proposer le télétravail. Il est également tenu de « mettre à disposition des salariés de l’eau potable fraîche en quantité suffisante ». Pour le travail en extérieur, sur les chantiers par exemple, un lieu de repos « abrité de la chaleur », ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail adaptés aux fortes chaleurs doivent être fournis. L’employeur peut aussi « reporter l’activité, moduler ou adapter les horaires » des ouvriers. Pour en savoir plus, c’est ici !

RESTER INFORMÉ

Suivez régulièrement le bulletin de vigilance météorologique national de Météo France (meteofrance.fr) pour vous tenir au courant de l’évolution de la situation. Vous pouvez également contacter Canicule info service au 0800 06 66 66 (numéro gratuit pour obtenir aussi des informations complémentaires pour vous protéger, vous et vos proches).