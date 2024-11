Mois sans tabac : on arrête de fumer ?

Et c’est reparti pour la 9e édition du Mois sans tabac ! Comme tous les ans en novembre, cet élan collectif est l’occasion pour les fumeurs d’en finir avec la cigarette tout en étant accompagné et de bénéficier de conseils santé.

Le #MoisSansTabac, lancé en 2016 sous l’égide du ministère de la Santé, de l’Assurance maladie et de Santé publique France, est une opération de prévention qui incite les fumeurs à stopper le tabac. Programme, aide, comment participer.

https://twitter.com/Sante_Gouv/status/1853421940607746516

Accompagner et soutenir

Le but de cette campagne nationale est d’aider au maximum les candidats à arrêter le tabac. Ainsi, durant le mois de novembre, des messages d’encouragement et des conseils pratiques sont diffusés à la télévision, radio, sur Internet, les réseaux sociaux…

« Ce qui est intéressant, ce sont les témoignages de fumeurs qui ont réussi à s’arrêter, reconnaît Vincent qui essaie le Mois sans tabac pour la première fois. On voit que c’est possible et accessible à tous. »

Et les bonnes nouvelles sont au rendez-vous, car on sait aujourd’hui que l’arrêt du tabac pendant un mois multiplie par cinq les chances de cesser définitivement de consommer du tabac, selon Santé publique France. Au-delà des 30 jours, les symptômes de manque (nervosité, irritabilité) sont largement réduits.

L’initiative porte ses fruits : en 2023, 157 576 fumeurs se sont inscrits sur le site internet Mois sans tabac ; et depuis sa création en 2016, près de 1,2 million de personnes ont participé à l’opération.

Lutte contre le tabagisme en France : on est loin du compte

Mais il reste encore des efforts à faire : en 2022, près de 32 % des adultes français fumaient. Par comparaison, le Royaume-Uni, qui fut le premier à lancer une grande opération de prévention sur l’arrêt du tabac, compte 15 % de fumeurs.

#MoisSansTabac 2024 : mode d’emploi

Pour participer au défi et bénéficier des outils d’aide au sevrage, on peut :

s’inscrire gratuitement sur la plateforme Tabac info Service ;

appeler le 39 89 (service gratuit + coût d’un appel, du lundi au samedi de 8 h à 20 h). Depuis le 31 mai 2023, le 39 89 est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes via la plateforme Acceo ;

télécharger l’application mobile de Tabac info service ;

intégrer une communauté sur Facebook, Instagram ou Twitter.

Ensuite vous pouvez commander le kit d’aide au sevrage, qui contient un programme d’aide à l’arrêt, avec 10 jours de préparation et 30 jours d’accompagnement. Disponible aussi dans les 18 000 pharmacies partenaires.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé (tabacologue…) en présentiel ou par téléphone. Ou bénéficier d’un programme de soutien par e-mails à votre rythme.