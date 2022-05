Cannabidiol (CBD) : la vigilance est de mise

En France, de plus en plus de boutiques proposent des produits à base de cannabidiol (CBD). Vendue sous forme de fleur, de pâte, d’e-liquide ou d’huile, cette substance qui plaît à un large public, dont les seniors, aurait des effets apaisants et antalgiques. Qu’en est-il exactement ?

LE CANNABIDIOL, QU’EST-CE QUE C’EST ?



Le cannabidiol (CBD) est un dérivé du cannabis (THC). Alors que le THC est classé comme stupéfiant, et donc interdit en France, le CBD et les produits qui en contiennent peuvent être vendus en toute légalité.

EST-CE DANGEREUX?

Le CBD n’est pas un produit psychotrope, au sens où il n’entraîne pas de modi cations d’état de la conscience comme le fait le THC. Mais il reste une substance psychoactive puisqu’il agit sur notre cerveau. A-t-il un e et sur le sommeil, la douleur, l’anxiété ? Aujourd’hui, aucune étude ne le prouve. Le CBD est-il addictif ? Le fait qu’il soit psychoactif ne signifie pas automatiquement qu’il soit addictif. Là non plus, pour l’instant, rien n’est démontré dans la littérature scientifique.

En décembre 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a même estimé que le cannabidiol ne semblait pas « présenter de potentiel d’abus, ni être nocif pour la santé ». OMS

EFFETS SECONDAIRES

Malgré cela, il convient de rester prudent. Surtout si l’on prend certains médicaments avec lesquels des interactions sont possibles. Parmi les effets indésirables documentés : la somnolence, une baisse de l’appétit ou encore des troubles digestifs. Le CBD est, par ailleurs, déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, par principe de précaution.

ATTENTION AUX FAUSSES ALLÉGATIONS



Les produits à base de cannabidiol ne sont pas reconnus comme étant des médicaments. Ils ne peuvent donc, en aucun cas, faire l’objet d’allégations thérapeutiques. « Laisser entendre le contraire est passible de poursuites pénales », met en garde la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca).

La gendarmerie effectue des contrôles aléatoires dans les boutiques. Le but : vérifier que les taux de la molécule psychotrope (THC) soient bien inférieurs à 0,2 % dans les produits, comme le prévoit la législation.

UN MARCHÉ DE DEUX MILLIARDS D’EUROS

En France, le marché du CBD est estimé à deux milliards d’euros (chiffres de l’Union des professionnels du CBD).

Près de 1500 boutiques vendraient des produits à base de cannabidiol. Certains bars proposent des cocktails alcoolisés au CBD, un marché encore non réglementé. Mé ance, donc ! Idem pour les boutiques en ligne où fleurissent des chocolats, du vin et même du fromage à raclette au CBD.