Cancer du pancréas : un nouveau traitement donne de l’espoir aux malades

Pour lutter contre le cancer du pancréas, particulièrement agressif, un nouveau médicament, le Daraxonrasib, permet de doubler la durée de survie des malades en stade avancé.

Le Daraxonrasib, un nouveau traitement, est un véritable espoir pour les malades qui souffrent d’un cancer du pancréas. Une étude scientifique de phase 3 a été menée en France par un laboratoire américain, sur soixante patients, dont certains à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif. Les résultats sont très encourageants. C’est une très bonne nouvelle et une avancée majeure pour ce cancer particulièrement agressif. Près de 16 000 nouveaux malades sont dépistés chaque année en France et la moitié ne survit pas plus d’un an notamment parce que le cancer du pancréas est souvent détecté à un stade avancé.

L’expérience

Ce sont ces patients à un stade avancé qui ont testé le Daraxonrasib, nouveau médicament de la Biotexh américaine Révolution Medicines : 460 malades, dont 60 Français déjà traités par chimiothérapie, mais qui ont malgré tout développé des métastases. La moitié a pris le médicament, l’autre a été traitée par une deuxième chimiothérapie.

Résultat ? « La moitié des patients étaient vivants avec le nouveau médicament à 13,2 mois, contre 6,7 mois chez les patients qui avaient la chimiothérapie classique. On a un doublement quasiment de cette survie, on n’a jamais vu des résultats pareils dans cette maladie très grave qu’est le cancer du pancréas », se réjouit le professeur Pascal Hammel, chef du service d’oncologie digestive et médicale à l‘hôpital Paul Brousse de Villejuif AP-HP, Institut National du Cancer, qui a suivi l’expérience.

Comment fonctionne le traitement ?

Le Daraxonrasib permet de doubler la durée de survie des malades en stade avancé. Comment ? Il « freine l’action du gène principal qui est le moteur des cancers du pancréas donc bloque la protéine et empêche les cellules tumorales de se diviser », explique le professeur Pascal Hammel.

Il se présente sous forme d’un comprimé à prendre une fois par jour, à heure fixe.

Néanmoins, il présente quelques effets secondaires comme des problèmes de peau (boutons) qui peuvent être résolus avec un traitement dermatologique. Pas d’autres toxicités graves n’ont été observées.

*Mais aussi dans le cancer du poumon, colorectal…

C’est pour quand ?

Dans les prochains mois, ce traitement sera disponible seulement aux Etats-Unis. La Food and Drug Administration (FDA), l’organisme américain, pourrait approuver et mettre à disposition extrêmement rapidement ces médicaments innovants pour le patient américain. En Europe et en France en particulier, le délai sera plus long. Peut-être, un à deux ans.