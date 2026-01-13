Cancer, diabète : les conservateurs alimentaires en ligne de mire

Deux nouvelles études de l’Inserm démontrent qu’une consommation élevée de conservateurs dans les aliments ultratransformés et les boissons serait associée à une augmentation du risque de cancer et de diabète de type 2.

Ces travaux s’appuient sur les données de plus de 100 000 adultes participant à la grande cohorte de recherche NutriNet-Santé, suivis entre 2009 et 2023. Questionnaires alimentaires, diagnostics de santé, modes de vie… un gisement de données inédits pour la santé humaine.

Qu’ont trouvé les chercheurs ?

Sauces, charcuterie, pain de mie, plats préparés, boissons… tous ces produits ultratransformés contiennent de nombreux additifs conservateurs (sorbates, sulfites, nitrites…). Pourquoi ? Car ces derniers sont très efficaces pour améliorer la durée de conservation, prévenir la prolifération microbienne et retarder l’oxydation.

Or, les deux dernières enquêtes pointent du doigt certains d’entre eux. Comme les sulfites, présents dans les boissons alcoolisées, le E224 […] contenu dans une grande quantité de mayonnaise, moutarde et autres assaisonnements… Ils seraient associés à un risque accru de 12 % de cancer dont 20 % de cancer du sein.

Pour le nitrite de sodium ou le nitrate de potassium, utilisés dans la charcuterie par exemple, on savait déjà qu’ils avaient un lien avec les cancers colorectaux. L’étude montre que ces derniers seraient liés à une hausse du risque de cancer de la prostate (32 %) pour les premiers et du sein (22 %) pour le second.

Risque de diabète aussi

Les additifs conservateurs seraient responsables aussi de l’apparition du diabète de type 2. Les chercheurs notent des incidences accrues de diabète de 40 % à 47 % en cas d’ingestion régulière de ces conservateurs. Y compris ceux que l’on pense naturels tels que les extraits de romarin ou l’acide citrique.

« Comme si lorsqu’une molécule est synthétisée chimiquement, qu’elle sort de sa matrice naturelle, cela semble modifier la façon dont notre organisme l’assimile », observe Mathilde Touvier, directrice de l’enquête.

Additifs : on évite (enfin, on essaie !)

Cuisiner « maison » quand on le peut est une solution pour éviter les additifs dans les aliments que nous consommons. Quand nous faisons les courses, la solution est de vérifier les étiquettes (avec de bonnes lunettes). Plus la liste est longue, plus le produit est ultra transformé. Et on bannit les E202, E224, E250, etc. On jette un œil au Nutri-score et l’on choisit les produits « sans nitrites ajoutés ». Et l’on se méfie des étiquettes « contient des sulfites ». Ne vous y trompez pas ! Même les additifs qui semblent naturels comme l’acide citrique et les acétates de sodium restent des additifs. Les limiter, surtout au quotidien.

Enfin, sachez que plus un produit se conserve longtemps à température ambiante, plus il contient probablement des conservateurs. Préférez des produits frais et cuisinez-les sans tarder.

Vers une réglementation des additifs ?

Toutefois, les chercheurs avertissent des limites de ces enquêtes. Car les résultats ne prouvent pas une causalité définitive, mais renforcent les préoccupations sanitaires déjà existantes autour des aliments ultratransformés.

Les autorités sanitaires pourraient s’appuyer sur ces données pour réévaluer la sécurité et la réglementation des additifs.

Ces travaux justifient une fois de plus les recommandations du Programme national nutrition santé faites aux consommateurs de privilégier les aliments frais et peu transformés et de limiter autant que possible les additifs superflus Mathilde Touvier (Inserm)

A noter : Les deux enquêtes ont été conduites par l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Cress-EREN, rattachée notamment à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale – Inserm – et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement – Inrae). Elles ont été publiées dans le British Medical Journal, pour la première (pour le cancer) et la seconde, dans la revue Nature Communications, (pour le diabète de type 2).

Les conservateurs appartiennent à la famille des additifs alimentaires et sont très largement utilisés par l’industrie agroalimentaire à l’échelle mondiale. Parmi les trois millions et demi d’aliments et de boissons répertoriés dans la base de données Open Food Facts World en 2024, plus de 700 000 contiennent au moins une de ces substances.

Pour faire avancer la recherche sur la santé, vous pouvez participer en répondant à un questionnaire sur la plateforme etude-nutrinet-sante.fr.