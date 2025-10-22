Comment nourrir sainement la population mondiale d’ici à 2050 sans abîmer la planète ? Telle est la question posée par une équipe du journal scientifique The Lancet. Les réponses apportées sont en faveur d’une moindre consommation de viandes animales et de plus de végétaux.

Mieux manger pour une meilleure santé

Dans une publication datée du 13 octobre, les scientifiques du journal The Lancet confirment ce que de nombreuses démontrent : une alimentation saine passe par moins de viande, de sucres ajoutés, de sel, de produits transformés et plus de fruits et légumes.

Mais environ 3,7 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, n’ont pas un accès « à une alimentation saine, à un environnement propre ou à un revenu décent », relèvent les auteurs de l’étude. Ce qui entraîne une augmentation de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancers… et 15 millions de décès prématurés, chaque année dans le monde.

Et pourtant, les auteurs, des experts de la nutrition et de l’environnement, affirment dans l’étude que l’on produit assez de nourriture dans le monde pour tous. Il suffirait de produire mieux et plus sainement.

Et du côté de l’environnement ?

Cette mauvaise façon de se nourrir a des conséquences sur l’environnement. Les systèmes alimentaires sont actuellement responsables d’environ 30 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde ; on gaspille une grande quantité d’eau douce et on pollue notre environnement avec les pesticides, les antibiotiques, etc.

Quelles solutions ?

Pour un accès équitable à une alimentation saine, il existe des solutions comme l’alimentation bio, moins de gaspillage alimentaire et davantage de pratiques agricoles durables. Cependant, de nombreuses fédérations du secteur agroalimentaire mondial ne l’entendent pas de cette oreille. Elles rejettent ces préconisations et les présentent comme étant « caricaturales, dangereuses ou inadaptées aux habitudes locales en matière d’alimentation ».

Recommandations nutritionnelles

Les experts préconisent de consommer des céréales complètes (environ 150 grammes ou trois à quatre portions par jour), des fruits et légumes (500 grammes ou au moins cinq portions par jour), des noix (25 grammes ou une portion par jour) et des légumineuses (75 grammes ou une portion par jour).

Ce régime doit être complété par des apports modérés de viande rouge (0 à 200 grammes ou une portion par semaine), de volaille (0 à 400 grammes ou deux portions par semaine), du poisson (0 à 700 grammes ou deux portions par semaine), des œufs (3 à 4 œufs par semaine). Sans oublier les produits laitiers (0 à 500 grammes par jour ou une portion de lait, de yaourt ou de fromage par jour).