A quel jouet se vouer ?

En cette période de fêtes, offrir un jouet ne signifie pas seulement faire plaisir : c’est aussi veiller à la sécurité de ses petits destinataires. La vigilance reste en effet indispensable, car tous les fabricants ne respectent pas les réglementations…

1. Pourquoi faire attention ?

Près d’un jouet sur cinq s’avère dangereux ! Cette information a été révélée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui contrôle chaque année des milliers de références. Ce constat a été fait lors de la dernière grande enquête de cet organisme de contrôle, publiée en 2023. Plus de 225 000 jouets avaient alors été retirés du marché en raison de leur dangerosité. Les menaces portaient notamment sur des risques d’étouffement ou d’étranglement en raison de « la présence de petits éléments détachables, de l’accès au rembourrage ou aux piles… »

2. Où acheter sans risque ?

Privilégiez les magasins spécialisés, les grandes enseignes ou les sites de marques reconnues, qui appliquent des contrôles stricts et respectent la réglementation. La prudence s’impose avec les vendeurs ambulants ou les productions artisanales, qui ne garantissent pas la traçabilité. Par ailleurs, les achats en ligne s’avèrent particulièrement risqués. Une enquête de 2024 de la Fédération française des industries jouet puériculture (FJP) révélait que 86 % des jouets vendus en ligne en Europe ne respectaient pas les normes de sécurité, et que 80 % d’entre eux étaient dangereux.

3. Vérifier les informations

Tous les jouets vendus en Europe doivent répondre à des normes précises. Cherchez tout d’abord le marquage CE présent sur l’emballage : il garantit la mise en conformité du fabricant via une procédure précise. Vérifiez aussi l’âge auquel il est destiné, et s’il est adapté aux capacités de l’enfant (motricité, habileté).

4. Attention au mécanisme…

Pour les jeunes enfants, évitez les mécanismes pliants ou complexes qui peuvent pincer ou couper. Vérifiez toujours la solidité du boîtier des piles, qui doivent rester inaccessibles. Soyez également attentifs aux jouets anciens transmis de génération en génération. Ils ne répondent peut-être plus aux normes actuelles.

5. …et aux produits toxiques

Certains jouets contiennent des substances toxiques comme les phtalates, les bisphénols, les colorants et autres perturbateurs endocriniens qui peuvent être cancérogènes. Les contrôles de la DGCCRF révèlent régulièrement des dépassements des seuils réglementaires dangereux pour la santé. Privilégiez les jouets portant la mention « sans PVC » ou « sans phtalates », ou encore des jeux en bois brut non vernis.

L’UE RENFORCE LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

En 2029, les jouets vendus dans l’Union européenne ne devront plus contenir de Pfas (polluants éternels), de bisphénols ni, plus largement, de perturbateurs endocriniens reconnus. La décision, annoncée en avril, prévoit aussi un « passeport numérique » recensant les informations de sécurité, y compris pour les jeux achetés en ligne.