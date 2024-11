Violences faites aux femmes : généralisation du dépôt de plainte à l’hôpital

A savoir

En 2023, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré, au titre de crimes et de délits, 444 700 victimes de violences physiques, dont 96 700 sont mineures (22%) et 114 100 victimes de violences sexuelles, dont 65 300 sont mineures (57%). Plus de la moitié de ces violences physiques enregistrées sont commises dans le cadre intrafamilial (conjugal ou non), que les victimes soient majeures ou mineures (respectivement 53% et 54% des victimes).

Mais seule une minorité porte plainte au commissariat ou à la gendarmerie : 6% pour les violences sexuelles physiques et 2% pour les violences sexuelles non physiques.