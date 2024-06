Le laboratoire GSK, fabricant la Ventoline, médicament indispensable pour les personnes asthmatiques, a annoncé des tensions d’approvisionnements sur le territoire.

L’alerte a été donnée par des pharmacies. Depuis quelques jours, la France rencontrerait des difficultés d’approvisionnement de Ventoline. Un mauvais timing alors que les niveaux de pollens de graminées atteignent des sommets, entraînant bon nombre d’allergies.

L’un des médicaments les plus délivrés en France

Au quotidien, ce médicament à base de salbutamol est le bronchodilatateur le plus utilisé par les asthmatiques, soit 4 millions de personnes en France. Prescrite sur ordonnance, la Ventoline est aussi l’un des médicaments les plus délivrés en France. En 2023, plus de 12 millions d’inhalateurs ont été vendus. Cela représente 87 % des volumes de médicaments dans la classe des salbutamols.

Et justement, d’après l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), « ces tensions pourraient s’expliquer par une augmentation de la demande ». Sur France Inter, le 7 juin, Fabrice Camaioni, pharmacien et vice-président de la Fédération de syndicats pharmaceutiques de France, déplorait une « rupture » de stock « assez profonde » sur « l’ensemble du territoire national ».

Des stocks suffisants

Ces difficultés d’approvisionnement toucheraient également le Seretide, un traitement de fond dédié au contrôle de l’asthme. Le fabricant, le laboratoire GSK, qui produit ce traitement depuis plusieurs décennies, tient toutefois à rassurer. « Le laboratoire GSK a informé l’ANSM que les stocks disponibles à ce jour en Ventoline et pour la majorité des dosages en Seretide devraient permettre de couvrir les besoins des patients », a indiqué l’Agence nationale de sécurité du médicament à Viva.

Pour faire face à l’augmentation de la demande en Ventoline, GSK dit aussi avoir anticipé la hausse des besoins pour les prochains mois. D’autant plus que les laboratoires pharmaceutiques doivent constituer un stock de sécurité de tous leurs médicaments destinés au marché national.

Des mesures pour pallier ces tensions

Pour pouvoir répondre à ces besoins, le laboratoire GSK va mobiliser en plus de son usine française installée à Evreux un autre site de production en Espagne. De son côté, l’ANSM a demandé des mesures de gestion aux laboratoires commercialisant des médicaments contre l’asthme afin de sécuriser la situation en ville et de préserver les stocks disponibles.

« Nous nous sommes assurés de la mise en œuvre d’un contingentement quantitatif par les laboratoires, a-t-elle fait savoir à Viva. Cette mesure a pour objectif de répartir équitablement les approvisionnements sur l’ensemble du territoire et de préserver les stocks disponibles dans le temps. » Pour l’heure, l’Agence nationale de sécurité du médicament dit « surveiller étroitement l’évolution de la situation ».