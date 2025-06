A une semaine de l’ouverture du 44e Congrès de la Mutualité Française, qui se tiendra du 18 au 20 juin à Agen, le ton est à la mobilisation. Dans un climat marqué par des tensions économiques, sociales et politiques, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) entend faire entendre sa voix.

« Face au contexte politique et économique, aux situations extrêmement complexes dans lesquelles se trouvent les finances publiques et les comptes sociaux », les sujets d’inquiétudes restent nombreux, souligne le président de la Mutualité Française. A l’occasion d’une conférence de presse organisée le 11 juin 2025, Eric Chenut tenait en effet à faire un point sur l’actualité. Cette prise de parole avait lieu pour présenter le prochain congrès de la Mutualité Française.

Tous les trois ans, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) organise ce grand rassemblement du mouvement mutualiste, qui réunit les acteurs du monde de la santé et de la protection sociale. La 44e édition, organisée du 18 au 20 juin à Agen, aura ainsi pour but de trouver des « solutions solidaires pour l’avenir de notre système de santé et de protection sociale ».

Opposition « ferme et totale »

La Mutualité entend en effet questionner l’Etat sur le budget de la santé. Pour répondre à ses interrogations, ou tout du moins entendre la voix du mouvement mutualiste, un représentant du ministère de la Santé devrait être présent. Car les pistes avancées par le gouvernement ne cessent d’inquiéter. A l’image de la taxation qui pèse sur les adhérents des mutuelles.

Pour rappel, aux taxes déjà appliquées, qui représentent deux mois de cotisations, le ministère de la Santé a confirmé vouloir également ponctionner les mutuelles d’un milliard d’euros supplémentaires. « Nous n’avons pas renoncé à notre opposition ferme et totale à cette taxe. Pour nous, c’est une solution de facilité, inéquitable, contre-productive. C’est une TVA sur la santé que payent les adhérents, les assurés sociaux. Et elle est profondément injuste dans son mode de répartition pour financer l’Assurance maladie. »

Lien humain

Face aux complémentaires santé intégralement digitales, la FNMF réaffirme l’importance du lien humain défendu par les organismes mutualistes non lucratifs. « On voit bien le besoin exprimé par toute la population de proximité, de lien, d’accompagnement social et humain. » Le président de la Mutualité Française rappelle ainsi que les frais de gestion des mutuelles, régulièrement pointés du doigt, servent notamment à cet accueil et ce soutien de terrain. Afin de pouvoir assurer et concrétiser « les actions de prévention, l’accompagnement humain, les agences de proximité… »

1 500 participants attendus

Plus de 1 500 délégués, experts, représentants politiques et institutionnels sont attendus à Agen. « Si les mutualistes repartent en se disant que c’était utile, si le débat public en sort grandi, alors ce sera un très bon congrès », a conclu Eric Chenut.