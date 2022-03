Troubles bipolaires : des progrès à faire dans le diagnostic

Les troubles bipolaires touchent plus d’un million de personnes en France. C’est une maladie grave qu’il est important de prendre en charge le plus tôt possible. Il faut neuf années pour la diagnostiquer.

La Journée mondiale qui a lieu le 30 mars est l’occasion d’informer sur ces troubles très invalidants et d’écouter les patients afin qu’ils soient mieux pris en charge.

📅 Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des troubles #bipolaires.



👉 Ils sont caractérisés par une alternance de phases de dépression et d’euphorie, disproportionnées dans leur durée et leur intensité.



Les troubles bipolaires : une vraie maladie psychique

Les troubles bipolaires sont une véritable maladie psychique. Anciennement appelés psychoses maniaco-dépressives, les troubles bipolaires se caractérisent par des variations excessives de l’humeur. Le patient connaît soit une alternance de phases dépressives et de phases d’excitation (dites maniaques), soit uniquement des états maniaques ou hypomaniaques, interrompues par des périodes de stabilisation. Ces fluctuations d’humeur vont affecter mentalement et physiquement le patient. Et les conséquences peuvent être graves : comportements à risque, conduites addictives, désintertion sociale et professionnelle, suicide…

L’Organisation Mondiale de la santé (OMS), place les troubles bipolaires au 5ème rang des maladies mentales les plus handicapantes, et au 3ème rang chez les 15-24 ans. OMS.

Les premiers symptômes apparaissent majoritairement entre 15 et 25 ans, avec un pic à 19 ans et persistent toute la vie.

Il s’agit d’une maladie chronique, qui dure toute la vie, mais qu’il est néanmoins possible de stabiliser.

Les malades ont le sentiment d’être incompris

Cette maladie peut être très handicapante dans la vie courante. Les patients ont souvent l’impression d’être incompris, ils se sentent coupables, sont en colère… D’autant qu’ils attendent longtemps avant d’être diagnostiqués.

On estime à 9 ans en moyenne le temps écoulé entre un premier épisode et l’instauration d’un traitement adapté, et à 13 ans la perte d’espérance de vie. Le taux de mortalité chez ces patients est 2 fois supérieur à celui de la population générale. Heureusement, des traitements existent qui permettent au malade, de vivre une vie normale. Et de nombreuses recherches sont en cours pour mieux connaître le mécanismes de ces troubles.