Suicide : des chiffres en hausse

Après plusieurs décennies de baisse, le nombre de suicides repart à la hausse en France. La situation est particulièrement alarmante pour les hommes âgés de plus de 85 ans et les jeunes femmes, selon le dernier rapport de l’Observatoire national du suicide.

L’Observatoire national du suicide (ONS) publie comme chaque année son rapport sous l’égide du ministère de la Santé. On y apprend que les trois quarts des 9 200 victimes enregistrées en 2022 sont des hommes. Parmi ces derniers, les plus âgés restent la catégorie la plus exposée. Mais l’ONS attire l’attention sur la situation des jeunes femmes dont le nombre de tentatives a augmenté de 40 % entre 2020 et 2022.

Suicide : état des lieux

Avec 9 200 décès par suicide recensés en 2022, le taux de suicide atteint 13,3 décès pour 100 000 habitants, un niveau trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes (respectivement 20,8 et 6,3 pour 100 000). En baisse constante depuis le milieu des années 1980, le taux de suicide paraît avoir atteint un niveau plancher au tournant de la décennie 2020 : il est légèrement supérieur en 2022 (13,3) à ce qu’il était en 2021 (13) et 2020 (13,1).

Le suicide est la deuxième cause de décès parmi les jeunes de 15 à 24 ans, derrière les accidents de la route. En 2022, tous âges confondus, 2 275 femmes et 6 925 hommes se sont suicidés en France.

Les hommes âgés en première ligne

Les hommes de plus de 85 ans sont la population la plus touchée par le suicide. En 2022, le rapport a enregistré un taux de 86 suicides annuels pour 100 000 habitants (un bond de neuf points en un an), contre 13,4 pour l’ensemble des Français, tous âges et genres confondus.

« Les taux de suicide augmentent régulièrement avec l’âge » et « ce sont bien nos aînés qui en meurent le plus, chez les femmes comme chez les hommes », soulignent les auteurs du rapport. Ils posent la question sur le « tabou » du suicide des personnes âgées et « sur le mal-être de nos aînés, dans un contexte de vieillissement de la population ».

Mal-être croissant des jeunes femmes

Si elles restent la catégorie qui met le moins fin à ses jours, le taux de suicide des jeunes femmes de moins de 25 ans a doublé entre 2015 et 2022. Le rapport compte 183 suicides en 2022, contre 160 en 2021, 120 en 2020 et 132 en 2019. Dans cette population, « le nombre de suicides atteint en 2022 ne l’avait pas été depuis 1997 ».

Les adolescentes sont exposées à des violences sexistes et sexuelles ainsi qu’à des injonctions de genre dont la diffusion est largement amplifiée par les réseaux sociaux. Rapport de l’Observatoire national du suicide

Les hospitalisations pour tentative de suicide ou geste d’automutilation ont connu une « hausse brutale ». Et ceci dans toutes les régions dans les communes rurales, petites villes comme dans les banlieues ou les grosses agglomérations, « mais de façon plus importante dans les communes les plus favorisées », selon l’Observatoire.

Violences sexistes et sexuelles

Le rapport avance plusieurs explications à cette hausse. « Les adolescentes sont exposées à des violences sexistes et sexuelles ainsi qu’à des injonctions de genre dont la diffusion est largement amplifiée par les réseaux sociaux. » En plus des plateformes numériques, c’est tout le corps social qui les surexposent à des normes sociales de genre et à une sexualisation dès le plus jeune âge. Ainsi, « la puberté, qui peut se manifester plus violemment chez les filles, est pour les adolescentes une période de vulnérabilité accrue vis-à-vis des injonctions de genre, ainsi que des violences sexistes et sexuelles qui y sont profondément liées », insiste l’ONS.

31 14 : le numéro d’urgence suicide

Ce numéro est un service d’écoute gratuit et anonyme pour demander de l’aide ou si vous êtes confronté au suicide d’une personne de votre entourage. La ligne de prévention du suicide est joignable 24h/24 et 7j/7 au 31 14.

Une ligne d’écoute (0 800 235 236) dédiée aux jeunes est accessible 7 jours sur 7, de 9 heures à 23 heures (service et appel anonyme et gratuit).

D’autres informations sur le site du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles.