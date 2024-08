Soleil : les Français ne se protègent pas assez

Bien qu’ils sachent qu’une exposition excessive aux UV est néfaste, les Français ne se protègent pas assez du soleil. Or, chaque année, entre 141 200 et 243 500 cas de cancers cutanés sont diagnostiqués, selon Santé publique France. La plupart (80 %) sont dus à l’exposition au soleil.

Cet été, pour profiter du soleil en toute sécurité : recherchez l’ombre et évitez le soleil entre midi et 16 heures. Protégez-vous en portant T-shirt sombre, lunettes et chapeau. Appliquez régulièrement de la crème solaire et protégez tout particulièrement les enfants : « les coups de soleil et les expositions répétées durant l’enfance sont une cause majeure du développement de cancers de la peau à l’âge adulte (mélanomes) », rappelle le Syndicat national des dermatologues et vénérologues (Sndv).

Il faut se méfier des UV par temps nuageux, car les UVA ne sont pas arrêtés par les nuages, ni par les vitres d’ailleurs.

Santé publique France pointe le fait que les cancers de la peau pourraient même constituer le cancer le plus fréquent en France. « Attribuables dans plus de 85 % des cas à une exposition excessive aux ultraviolets (UV) naturels ou artificiels, ils peuvent être évités grâce à une exposition raisonnée. » En effet, chaque année, entre 141 200 et 243 500 cas sont diagnostiqués en France.

Prévention solaire toute !

Côté crème solaire, il faut bien choisir l’indice FPS : facteur de protection solaire ou SPF en anglais. Il représente le pourcentage d’UVB bloqué par les filtres solaires. Les indices 6 et 10 correspondent à une protection « faible » ; à 15, 20 et 25, on passe à la protection « moyenne » ; la « haute protection » correspond aux indices 30 et 50 tandis qu’à 50+, on atteint la « très haute protection ».

Par exemple, on choisira un indice 50+ pour une peau laiteuse ou claire et dès les premiers rayons du soleil. Pour les enfants, quel que soit leur phototype, une crème à FPS 50+ et anti UVA, s’impose.

A noter

Les peaux les plus à risque

Les personnes les plus à risque présentent des peaux claires, des cheveux roux ou blonds, des yeux clairs.

Si vous bronzez difficilement, si vous avez plus de 50 grains de beauté sur l’ensemble du corps ; si vous avez reçu des coups de soleil sévères depuis votre enfance et si vous avez des antécédents familiaux ou personnels de mélanome, vous faites partie des personnes qui doivent être ultra vigilantes.

Mais en définitive, tout le monde doit se protéger du soleil car les dégâts liés à ce dernier touchent tous les phototypes, même les phototypes foncés.

Comme le rappelle la Ligue contre le cancer, « 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil, principalement des expositions régulières et intenses pendant l’enfance ».