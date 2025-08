Quand le coup de soleil devient une mode

Le « sun tatoo » ou le « burn lines » sont les nouvelles tendances de cet été. Elles consistent à attraper volontairement un coup de soleil sur une partie du corps, pour obtenir une marque de bronzage. Un geste « inconscient et dangereux », alertent les dermatologues.

On connaît les modes farfelues véhiculées par TikTok chaque jour, mais celle qui consiste à brûler son corps au soleil pour faire joli, atteint des sommets de bêtise et s’avère la plus dangereuse de cet été. On a beau répéter que l’exposition au soleil sans protection est la cause de nombreux cancers chaque année. Rien n’y fait. Sur le réseau social chinois, des jeunes filles affichent fièrement des vidéos d’elles-mêmes où elles bronzent sans protection aux heures les plus chaudes de la journée, puis exhibent les coups de soleil.

Les coups de soleil répétés dans l’enfance augmentent les risques de se brûler au premier degré et, plus tard, de développer un cancer de la peau. Société française de dermatologie

Les coups de soleil dans l’enfance font le lit du cancer de la peau

Chaque année, entre 141 200 et 243 500 cas de cancers cutanés sont diagnostiqués, selon Santé publique France. La plupart (85 %) sont dus à l’exposition au soleil. « Les coups de soleil répétés dans l’enfance, principalement générés par les UVB, augmentent les risques de se brûler au premier degré et, plus tard, de développer un cancer de la peau », avertit la Société française de dermatologie.

Se protéger

Se protéger du soleil est donc essentiel en été. Pour profiter du soleil en toute sécurité : recherchez l’ombre et évitez le soleil entre midi et 16 heures. Protégez-vous en portant T-shirt sombre, lunettes et chapeau.

Et surtout : il faut appliquer de la crème solaire toutes les deux heures et après chaque baignade pour une meilleure protection. Cependant vigilance ! Aucune crème ne filtre totalement les UV du soleil. C’est pourquoi, il faut choisir un indice de protection élevé, minimum 30 pour être protégé. Et surtout de ne pas fabriquer sa crème solaire maison, car le processus de fabrication de ce produit est bien trop complexe pour être reproduit chez soi.

Enfin sachez que nous ne sommes pas tous égaux face au soleil. Les personnes aux peaux et/ou aux yeux clairs, celles ayant les cheveux roux ou blonds et celles présentant un nombre important de grains de beauté sont plus sujettes aux risques liés à une exposition au soleil. La peau des enfants et celle des adolescents jusqu’à l’âge de la puberté est plus fine et particulièrement vulnérable aux effets cancérigènes des rayons UV.