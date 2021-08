L’Union des Mutuelles de Corse Santé (UMCS) a engagé toute sa filière petite enfance dans une démarche de certification Quali’Enfance. Un moyen d’améliorer toujours et encore ses services, voire d’innover tout en fédérant les équipes.

« Fin 2020-début 2021, la Mutualité française a formé des référents qualité dans chacun de nos établissements pour les préparer au référentiel de cette certification adaptée à nos métiers, explique Christiane Paoloni, responsable de la filière petite enfance au sein de l’UMCS. Il faut savoir qu’il s’agit bien d’une initiative de la part de notre union régionale et non d’une obligation réglementaire, le but étant, en cohérence avec nos valeurs mutualistes, de faire profiter les enfants et leurs familles d’une plus-value qualitative. »

Avec pour mission de dynamiser la démarche, Christiane Paoloni peut s’appuyer, au niveau national, sur la direction de l’offre de soins, de l’autonomie et des parcours (Dosap) de la Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF). Ce service, qu’elle consulte régulièrement, anime le réseau mutualiste et promeut son offre de santé et de soins, tout en accompagnant les établissements et les différentes structures dans leur développement.

Six grands engagements

Accueillir dans des espaces conviviaux et adaptés, garantir la prise en charge personnalisée de tous les enfants et assurer la promotion de la santé comme de l’écocitoyenneté comptent parmi les premières exigences de Quali’Enfance. Mais il est aussi question d’associer parents, professionnels et partenaires à la vie des établissements et services, de contribuer à l’offre territoriale via une organisation en réseau ainsi que de développer les compétences des équipes.

« Nous y travaillons depuis le mois de mai, assure Christiane Paoloni. Beaucoup de choses étaient déjà en place, comme l’accompagnement personnalisé qui, chez nous, passe notamment par l’enveloppement du nourrisson lors de l’endormissement ou encore par la prise en compte des cycles du sommeil. Ce référentiel nous pousse néanmoins à nous dépasser ainsi qu’ à nous entraider, et rejoint d’autres démarches qualité mises en oeuvre par l’UMCS, en optique par exemple. » Chaque crèche de l’UMCS espère décrocher sa certification auprès de l’Afnor d’ici la fin 2022. Le logo sera alors délivré pour trois ans et à renouveler, mais pas sans un audit de suivi annuel.