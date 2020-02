En France, 83% des femmes de 50-54 ans sont ménopausées. Cette période de la vie est souvent difficile pour les femmes entraînant de nombreux symptômes comme les bouffées de chaleur, l’irritabilité, l’insomnie, un risque accru de cancer et des problèmes cardio-vasculaires… Une enquête MGEN et la Fondation des Femmes lève le voile sur un sujet de santé mal connu et dénonce le tabou sociétal qui l’accompagne.

« La ménopause est une étape normale de la vie de toutes les femmes qu’elles vivent pourtant dans le silence du tabou qui l’accompagne. Il est impératif d’ouvrir la discussion pour changer de regard sur la ménopause, et au travers de cela sur l’âge des femmes et le sexisme qui l’entoure, pour faire un pas de plus vers l’égalité femmes-hommes » : Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes.

L’enquête révèle qu’1 femme ménopausée sur 2 a peur de vieillir. D’autant que les Français partagent le sentiment que les femmes et les hommes sont traités différemment lorsqu’ils vieillissent (à 50%).

Alors comment vit-on la ménopause en France ? 15% des femmes ménopausées ou pré-ménopausées déclarent mal vivre ce passage. 44% des femmes en période de pré-ménopause évoquent même un impact négatif sur leur quotidien ; 41% d’entre elles ont déjà entendu des commentaires ironiques ou moqueurs. Mais il s’agit aussi d’une libération : 59% des femmes ménopausées y voient autant d’avantages que d’inconvénients, le premier avantage rapporté étant la fin des contraintes et des douleurs liées aux règles.

Quels maux met-on derrière ce mot « ménopause » ? Spontanément, les Français (65%) la définissent d’abord par ses impacts (ne plus avoir ses règles, ne plus avoir d’enfants), ses symptômes et ses inconvénients. 39% l’évoquent comme une étape de la vie d’une femme. Pour les personnes concernées, la ménopause fait référence à des contraintes de santé : avoir des bouffées de chaleur (84%), prendre du poids (63%), être vieille (36%), perdre sa libido (36%), augmenter la probabilité d’avoir des problèmes de santé (34%), se sentir déprimée (33%) …

Un sujet difficile à aborder, 42% des Français en parlent peu, 39% pas du tout. Ce sont les femmes en pré-ménopause qui en parlent le plus et qui cherchent le plus à s’informer (78%). Car 4 sur 10 se déclarent inquiètes à cette période… Elles se tournent vers des personnes qui peuvent leur répondre sans jugement : les professionnels de santé (52%), puis l’entourage (41%) et prioritairement d’autres femmes concernées, internet (15%) et enfin la presse (14%). 93% des femmes en période de pré-ménopause en ont discuté avec au moins une personne (médecin ou proches).

Mais parler de ménopause n’est pas si simple, ce qui est révélateur d’un tabou (que l’on définit par « ce sur quoi on fait silence, par crainte, ou pudeur »). De fait, seule 1 femme en couple sur 2 a parlé du sujet avec son ou sa conjoint(e).

Plusieurs raisons expliquent cette difficulté

– c’est un sujet pénible auquel on n’a pas envie de penser : 34% (40% pour les femmes, 29% pour les hommes)

– tabou, dont il est délicat de parler : 29% (31% femmes / 27% hommes)

– dont les symptômes ne sont pas facilement identifiables : 27% (35% femmes / 21% hommes)

– dont on ne sait pas à qui parler : 23% (33% femmes / 15% hommes)

– sur lequel on n’a pas assez d’information : 18% (16% femmes / 19% hommes).

Conjuguer ménopause et travail :

1 femme sur 5 en pré-ménopause a déjà caché les effets liés à son état dans le cadre de sa vie privée, et 13% des femmes ménopausées ou pré-ménopausées dans le cadre professionnel. Seules 12% des femmes en période de pré-ménopause seraient prêtes à en parler à leur supérieur si elles ressentaient des troubles liés à la ménopause.

Alors que 40% des Français. pensent qu’elle devrait être prise en compte dans le cadre du travail – Les hommes sont majoritaires à 47% – les femmes ménopausées ou en période de pré-ménopause sont, elles, 60% à être contre cette prise en compte : probablement parce qu’elles craignent le regard stigmatisant et la réaction négative de leur entourage professionnel.

Côté santé, et même si c’est une libération, la ménopause a aussi de réels impacts pour les femmes. À l’exception de l’ostéoporose, les risques de santé pouvant être aggravés par la ménopause sont peu connus. 6 Françaises sur 10 concernées par la ménopause, et environ une femme de 50 ans et plus sur 2, ignorent les problèmes cardio-vasculaires, les cancers (seins, intestins…), les risques métaboliques (diabète, hypercholestérolémie…). Par ailleurs, 90% des femmes ne suivent aucun traitement médical dans le cadre de leur ménopause.

Les Français sont en faveur d’une plus grande communication sur le sujet de la ménopause (72%) ; Et les professionnels de santé sont les plus attendus (93%).