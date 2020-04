Il manque cruellement de masques pour le personnel médical mais aussi pour les bénévoles qui font des maraudes auprès des sans abris. Face à l’urgence, des entrepreneurs créent Masks4france et lancent une collecte de fonds Ulule : 1 euro= 2 masques achetés et distribués.

Les soignants sont en manque de masques qui sont distribués au compte goutte. Mais les bénévoles des associations dont Féminité sans abri, qui continuent leur maraudes auprès des « sans domiciles fixes », ne sont pas protégés non plus et pourtant, ils sont indispensables.

Une initiative locale

Heureusement, face à la crise sanitaire, des initiatives citoyennes voient le jour. Des entrepreneurs, conscients de la pénurie de masques en cette période entendent le désarroi des soignants – généralistes, infirmières, aides-soignantes – qui réclament du matériel : « il n’a que 18 masques pour toute sa semaine, même pas aux normes FFP2 », regrettent-ils. Ils décident de se mobiliser et de mettre en commun leurs compétences pour leur venir en aide.

Leur idée : acheter, faire venir et offrir des masques, à tous ceux qui en ont besoin. Ensemble, ils créent Mask4france et lancent l’opération 1 euro + 2 masques.

Pour les aider à financer, ils créent une plateforme collaborative : https://fr.ulule.com/masks-4-france/. Ulule ne prendra aucune commission afin de soutenir nos soignants.

L’association Féminité sans abri qui distribue des produits hygiéniques aux femmes qui vivent dans la rue, s’associe à Masks4france.