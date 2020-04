Savez-vous ce qu’est un centre Covid-19 ? Il s’agit d’un centre de consultation ambulatoire spécifique aux patients présentant des symptômes de la maladie. Ils existent en France depuis plus d’une semaine.

Depuis la crise du coronavirus, les services des urgences débordent et les patients sont inquiets. Aussi, si vous avez des symptômes qui ressemblent au Covid-19, vous pouvez vous adresser depuis peu, à des centres spécialisés.

Plusieurs types de centres Covid-19 sont créés

Ces centres sont peuvent être :

des structures temporaires initiées par les professionnels de santé et installées dans des locaux prêtés par les mairies (par exemple, gymnases, écoles…) ;

des maisons de santé pluriprofessionnelles (Msp) ;

des centres de santé qui revoient leur organisation pour accueillir des patients suspects de Covid-19.

Comment ça fonctionne ?

Les centres de consultation Covid-19 permettent d’accueillir les patients dans un cadre sécurisé et d’éviter ainsi la propagation du virus dans les structures de soins habituelles.

Ils sont accessibles après une régulation médicale par le médecin traitant ou le 15. Il ne s’agit pas de centres de dépistage, même si des tests peuvent être prescrits par les médecins.

Après la consultation, le patient peut, grâce à la télétransmission des ordonnances mise en place dans la plupart des pharmacies en France, récupérer ses médicaments dans son officine habituelle. (Il est conseillé de contacter le pharmacien avant, pour qu’il vous puisse vous préparer votre traitement).

Où ?

L’agence régionale de santé (Ars) d’Occitanie annonce la mise en place progressive de 140 centres Covid-19 et l’Ars Ile-de-France fait état de 150 projets. Dans les Hauts-de-France, 10 premiers centres sont déjà opérationnels et, dans la région des Pays de Loire, 73.

A savoir

Afin de répondre aux besoins actuels de connaissance et de surveillance de l’épidémie à coronavirus, covidnet.fr (qui remplace depuis le 30 mars 2020 le dispositif grippeNet.fr, mis en place par Santé publique France et le réseau Sentinelles) collecte les données épidémiologiques remontées directement par la population via internet. Ce recueil des données anonyme permet d’étudier les symptômes des personnes malades qui n’ont pas recours au système de soins.

covidnet.fr complète ainsi les données transmises par les médecins libéraux et les hôpitaux pour suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Il permet aussi le recueil de données pour comprendre le comportement des malades et connaitre le ressenti et le vécu de la population au sujet de la maladie (niveau de connaissance, perception du risque, niveau d’anxiété, confiance dans les autorités…).

Les patients peuvent s’inscrire gratuitement sur le site www.covidnet.fr.