Lévothyrox : l’Agence du médicament mise en examen

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) vient d’être mise en examen pour « tromperie » dans l’affaire du Lévothyrox. Ce médicament destiné aux problèmes de thyroïde et qui avait changé de formule en 2017.

Lorsque le Lévothyrox avait changé de formule, des centaines de patients, parmi les 2,5 millions qui l’utilisent quotidiennement en France, avaient souffert d’effets secondaires invalidants. Après la condamnation de Merk en octobre dernier, c’est au tour de l’ANSM de se retrouver sur le banc des accusés.

Communiqué de presse de l’ANSM.

L’Agence du médicament mise en cause

Les patients s’étaient plaints d’effets tels que des crampes, des maux de tête, des vertiges ou des pertes de cheveux. Et ceci, dès l’apparition de la nouvelle formule du Lévothyrox, mise en vente. D’ailleurs, le laboratoire Merk a été mis en examen pour défaut d’information et de communication à ce sujet et condamné en octobre dernier. un soulagement pour les victimes qui n’espéraient plus rien après cinq ans de parcours judiciaire.

A suivre donc avec cette nouvelle mise en examen de l’ANSM. pour « tromperie », dans le cadre de la plainte pénale initialement déposée, en septembre 2017.

Pour en savoir plus : https://www.asso-malades-thyroide.fr/wordpress/2022/12/06/levothyrox-lansm-enfin-mise-en-examen/