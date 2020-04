Dans son discours devant les Français le 13 avril 2020, Emmanuel Macron a annoncé la date du 11 mai comme le «début d’une nouvelle étape». Ce déconfinement sera progressif et pourra être adapté en fonction des résultats sanitaires des prochaines semaines.

Le 11 mai les crèches, écoles, collèges et lycées devraient être réouvert progressivement avec la mise en oeuvre de règles particulières pour la sécurité sanitaire. En revanche, les Universités resteront fermées jusqu’à la rentrée, les cours n’auront donc pas lieu “physiquement” et les modalités des concours précisées dans les prochains jours.

Les salariés pourront reprendre le travail en accord avec les partenaires sociaux.

Ce déconfinement devra s’accompagner d’un encouragement au port d’un masque grand public. Certaines catégories de Français devront être testées : les personnes âgées, celles atteintes de pathologies, les soignants ainsi que les personnes présentant des symptômes qui pourront le cas échéant être mises en quarantaine.

Les personnes âgées et fragiles resteront confinées pour une plus longue période qui n’est pas à ce jour définie.

Les théâtres, restaurants, cinémas et musées resteront fermés.

Les festivals et les manifestations culturelles sont annulés jusqu’à la mi-juillet au moins.

Les frontières hors européenne resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

Une aide alimentaire sera étudiée pour les familles les plus modestes et les étudiants les plus précaires.

A ce jour 14967 personnes sont mortes du Covid-19 dont 5379 dans les Ehpad.