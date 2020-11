Tous ceux qui veulent s’arrêter de fumer pourront profiter du « Moi(s) sans tabac » en novembre, une opération lancée par le ministère de la Santé. Des kits d’aide gratuits seront à disposition dans les pharmacies.

Novembre sera le « Moi(s) sans tabac ». L’objectif de cette opération lancée par le ministère de la Santé, est de taille : convaincre les fumeurs de s’arrêter durant trente jours. Le défi commencera le 1er novembre. L’idée vient de Grande-Bretagne où les fumeurs sont invités, depuis 2012, à s’arrêter pendant un mois (octobre), voire plus.

Kits d’aide gratuits en pharmacie

« Plus d’un fumeur sur deux souhaite arrêter de fumer, le “ Moi(s) sans tabac ” va les y aider », a déclaré Marisol Touraine, ministre de la Santé. La durée de trente jours a été choisie parce qu’elle « multiplie par cinq les chances d’arrêter de fumer définitivement », ajoute le ministère.

Pour les aider, des kits gratuits, comprenant notamment une brochure de préparation, un agenda de trente jours avec des conseils quotidiens et un disque pour calculer leurs économies sont à leur disposition en pharmacie à partir du 10 octobre.

A noter que : les substituts nicotiniques (patchs, gommes…) sont depuis quelques mois intégralement pris en charge par la Sécurité sociale.

L’application Tabac Info Service qui existe depuis 1998 a été revue et corrigée pour l’occasion. A consulter également le site Tabac Info service. Vous pouvez aussi appeler le 39 89.

Le tabagisme, fléau sanitaire

En 2015, on recensait 13,3 millions de fumeurs en France, dont environ 650 000 avaient moins de 18 ans, d’après le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (Beh). Le tabac demeure la substance psychoactive la plus consommée quotidiennement en France. L’adolescence est la période privilégiée pour commencer à fumer. En 2015, près des deux tiers des lycéens (61 %) déclaraient avoir fumé au moins une cigarette au cours de leur vie. Bonne nouvelle, ce chiffre est en nette baisse par rapport à 2011 (70 %). Mais le revers de la médaille se situe du côté des jeunes filles : « Les niveaux d’usages du tabac des filles et des garçons n’ont cessé de se rapprocher à la faveur d’une diffusion du tabagisme plus marquée chez les jeunes filles », note le Beh. Le niveau de tabagisme quotidien des adolescentes est, pour la première fois, supérieur à celui des garçons.

Par ailleurs, près de la moitié des lycéens (48 %) avaient déjà utilisé une chicha (narguilé) et 7 % l’avaient fait sans avoir jamais fumé de cigarette. Les fumeurs quotidiens percevaient le tabac beaucoup plus accessible en 2015 qu’en 2011.

Une très large majorité des fumeurs quotidiens, qu’ils soient mineurs ou majeurs, déclaraient acheter régulièrement

leurs cigarettes chez un buraliste.



En 2013, le nombre de décès attribuables au tabagisme était estimé à environ 73 000.