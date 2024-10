La mutualité rend hommage à l’une de ses grandes figures

A travers la voix de ses principales fédérations, le mouvement mutualiste a salué la mémoire de Jean-Pierre Davant. Président de la Mutualité Française pendant 18 ans, il a également été à l’origine d’établissements de référence consacrés à l’accès aux soins pour tous.

A l’annonce du décès de Jean-Pierre Davant, la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF) a rendu hommage à un « militant engagé de la protection sociale, de la santé publique et de la prévention. Fervent défenseur de la lutte contre toutes les discriminations ». Le communiqué de presse diffusé au lendemain de son décès, survenu le 30 septembre 2024, salue la mémoire de celui qui présida la FNMF pendant 18 ans, de 1992 à 2010.

Au cours de ce mandat, il a notamment proposé, à l’occasion du congrès de la Mutualité de 2003, plusieurs mesures destinées à « sauver la Sécurité sociale », comme le rappelle le site internet du groupement. Parmi ces propositions, la création de la Haute Autorité de santé (HAS) sera votée à l’unanimité.

Figure du mutualisme

Son militantisme engagé a également été souligné par les Mutuelles de France, qui ont rappelé sa détermination « à défendre le bien commun ». Par ailleurs, la fédération a également retracé l’ambition d’unification du mouvement de cette figure du mutualisme. « Et sous son impulsion, la Fédération des Mutuelles de France et ses mutuelles adhérentes, héritières de la mutualité ouvrière, ont rejoint la FNMF en 2002. »

Jean-Pierre Davant a en effet largement œuvré au déploiement du mutualisme et de ses valeurs. Cet ancien inspecteur des impôts a présidé plusieurs mutuelles, notamment celle des agents de la Direction générale des impôts, puis de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l’Etat, qui a ensuite pris le nom de Mutualité de la Fonction publique (MFP).

Accès aux soins

Parmi ses grandes réalisations mutualistes, destinées à promouvoir l’accès aux soins pour tous, il a notamment été à l’origine de l’Institut Mutualiste Montsouris. Depuis sa création en 1999, l’établissement à but non lucratif promeut les valeurs du mouvement pour un égal accès aux soins. Jean-Pierre Davant a également participé à la création de la Fondation de l’Avenir, engagée dans la recherche médicale.

Nombreux hommages

Parmi les hommages, ceux provenant du monde de la santé et du mouvement social ont été nombreux. « Nous avons appris avec une profonde tristesse la disparition de Jean-Pierre Davant, Président de la Fondation Gustave Roussy de 2010 à 2018. Tout au long de son mandat, il s’est engagé avec détermination et humanisme dans la lutte contre le cancer », a ainsi exprimé l’hôpital Gustave Roussy sur X.

C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Jean-Pierre Davant.



Ses intuitions, sa force de persuasion, sa combativité auront transformé la @mutualite_fr et imposé le mouvement mutualiste comme un acteur majeur du progrès social dans notre pays. https://t.co/C8ag29nTXu pic.twitter.com/rzezaruFkP — Thierry Beaudet (@ThierryBeaudet) October 1, 2024

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a pour sa part rendu hommage à un « homme de valeurs », qui a « milité pour l’accès aux soins et la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire ». Sur les réseaux sociaux, le président du CESE, Thierry Beaudet, a insisté sur « ses intuitions, sa force de persuasion, sa combativité (qui) auront imposé le mouvement mutualiste comme un acteur majeur du progrès social dans notre pays. »